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30. augusta 2026
Vláda sprísňuje podmienky pre pracovné agentúry a posilňuje kontroly inšpektorátov
Zmeny, ktoré sa týkajú zákona o službách zamestnanosti a predpisov v oblasti inšpekcie práce, v stredu schválila vláda. Štát sprísňuje podmienky pre agentúry dočasného zamestnávania. Zvýšiť ...
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30.8.2026 (SITA.sk) - Zmeny, ktoré sa týkajú zákona o službách zamestnanosti a predpisov v oblasti inšpekcie práce, v stredu schválila vláda.
Štát sprísňuje podmienky pre agentúry dočasného zamestnávania. Zvýšiť tak chce ochranu práv dočasne prideľovaných zamestnancov a zamedziť vzniku schém zastretého dočasného prideľovania. Zmeny, ktoré sa týkajú zákona o službách zamestnanosti a predpisov v oblasti inšpekcie práce, v stredu schválila vláda.
Návrh zákona okrem iného upravuje vylúčenie možnosti prevodu povolenia na vykonávanie činnosti agentúry dočasného zamestnávania. Zavádza tiež povinnosť pre agentúry priebežne oznamovať Ústrediu práce, sociálnych vecí a rodiny údaje o začatí a skončení dočasného pridelenia zamestnanca na výkon práce.
Rezort tak chce posilniť oznamovacie povinnosti a zabezpečiť systematickú evidenciu údajov o dočasne prideľovaných zamestnancoch, mieste výkonu ich práce a užívateľskom zamestnávateľovi v reálnom čase. Nová legislatíva tiež rozširuje kompetencie inšpektorátu práce pri kontrole dodržiavania stanovených povinnosti a tiež možnosti udeliť pokutu v prípade porušenia predpisov.
„Cieľom návrhu zákona je zvýšenie ochrany práv dočasne prideľovaných zamestnancov, férové a etické obchodné správanie zamestnávateľa s prehľadnou vlastníckou štruktúrou v oblasti agentúr dočasného zamestnávania a zamedzenie vzniku schém zastretého dočasného prideľovania,“ zhodnotilo ministerstvo práce.
Zdroj: SITA.sk - Vláda sprísňuje podmienky pre pracovné agentúry a posilňuje kontroly inšpektorátov © SITA Všetky práva vyhradené.
Štát sprísňuje podmienky pre agentúry dočasného zamestnávania. Zvýšiť tak chce ochranu práv dočasne prideľovaných zamestnancov a zamedziť vzniku schém zastretého dočasného prideľovania. Zmeny, ktoré sa týkajú zákona o službách zamestnanosti a predpisov v oblasti inšpekcie práce, v stredu schválila vláda.
Návrh zákona okrem iného upravuje vylúčenie možnosti prevodu povolenia na vykonávanie činnosti agentúry dočasného zamestnávania. Zavádza tiež povinnosť pre agentúry priebežne oznamovať Ústrediu práce, sociálnych vecí a rodiny údaje o začatí a skončení dočasného pridelenia zamestnanca na výkon práce.
Rezort tak chce posilniť oznamovacie povinnosti a zabezpečiť systematickú evidenciu údajov o dočasne prideľovaných zamestnancoch, mieste výkonu ich práce a užívateľskom zamestnávateľovi v reálnom čase. Nová legislatíva tiež rozširuje kompetencie inšpektorátu práce pri kontrole dodržiavania stanovených povinnosti a tiež možnosti udeliť pokutu v prípade porušenia predpisov.
„Cieľom návrhu zákona je zvýšenie ochrany práv dočasne prideľovaných zamestnancov, férové a etické obchodné správanie zamestnávateľa s prehľadnou vlastníckou štruktúrou v oblasti agentúr dočasného zamestnávania a zamedzenie vzniku schém zastretého dočasného prideľovania,“ zhodnotilo ministerstvo práce.
Zdroj: SITA.sk - Vláda sprísňuje podmienky pre pracovné agentúry a posilňuje kontroly inšpektorátov © SITA Všetky práva vyhradené.
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