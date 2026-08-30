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30. augusta 2026

Uhrík kritizuje Laššákovej kandidatúru. Smer podľa neho môže pomáhať Majerskému


Tagy: Minister dopravy SR predseda Prešovského samosprávneho kraja Predseda strany SaS

Na margo kandidatúry Laššákovej Uhrík skonštatoval, že je urážkou voličov. Strana Smer-SD môže mať podľa predsedu



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65eb0134dedc0216628730 scaled 1 676x451 30.8.2026 (SITA.sk) - Na margo kandidatúry Laššákovej Uhrík skonštatoval, že je urážkou voličov.


Strana Smer-SD môže mať podľa predsedu hnutia Republika Milana Uhríka dohodu s KDH, že zachránia predsedu Prešovského samosprávneho kraja Milana Majerského, keďže kandidatúra europoslankyne Judity Laššákovej roztriešti hlasy protikandidátov. Povedal to v nedeľu v diskusnej relácii V politike spravodajskej televízie TA3.

Jedným z protikandidátov Majerského je aj europoslanec za Republiku Milan Mazurek, ktorý má podľa Uhríka najväčšiu šancu poraziť úradujúceho župana. Smer však podľa neho "úmyselne a vedome" túto šancu roztrieštil.

„Nechcem to nazvať konšpiráciou, pretože je dosť možné, že to tak aj je," povedal Uhrík na margo možnej spolupráce Smeru a KDH s tým, že potom „budú vytvárať nejaké vlády".

Na margo kandidatúry Laššákovej Uhrík skonštatoval, že je urážkou voličov. „Ona je rodáčka z Nových Zámkov, tam kandidovala aj na primátorku. Býva v Bratislave a teraz v Bruseli, lebo je europoslankyňa," zdôraznil Uhrík.

Podľa bývalého predsedu strany SaS Richarda Sulíka sa niečo podobné deje aj v Bratislave, kde Smer nasadil do boja o post primátora ministra dopravy Jozefa Ráža. „Je to opäť len trieštenie hlasov," povedal s tým, že on podporuje kandidáta Martina Winklera, lebo je schopný manažér. „Bratislava potrebuje trochu finančného poriadku," doplnil Sulík.


Zdroj: SITA.sk - Uhrík kritizuje Laššákovej kandidatúru. Smer podľa neho môže pomáhať Majerskému © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Minister dopravy SR predseda Prešovského samosprávneho kraja Predseda strany SaS
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