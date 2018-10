Vláda SR vyčlenila pre obec Lekárovce 500.000 eur na úhradu škôd

Výjazdové rokovanie vlády, ktoré bolo vo štvrtok 4. októbra 2018 naplánované v Sobranciach, sa presunulo do neďalekých Lekároviec. Obcou sa v stredu (3. októbra) prehnala veterná smršť. Následky veternej smršte v obci pomáhajú odstraňovať aj vojaci z 22. mechanizovaného práporu Michalovce. Na snímke predseda vlády SR Peter Pellegrini (vpravo) a podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu Richard Raši si prezerajú materiálne škody v obci Lekárovce, ktorou sa prehnala v stredu veterná smršť. Foto: TASR Milan Kapusta Foto: TASR Milan Kapusta

Lekárovce 4. októbra (TASR) – Obec Lekárovce v Sobranskom okrese, ktorou sa v stredu (3.10.) prehnaná veterná smršť, bude mať k dispozícii 500.000 eur na úhradu škôd. Rozhodla o tom vláda Petra Pellegriniho (Smer-SD) na svojom štvrtkovom výjazdovom rokovaní. Pôvodne sa malo uskutočniť v Sobranciach, pre mimoriadnu situáciu kabinet zasadal priamo v Lekárovciach.uviedol po rokovaní vlády Pellegrini.Ako povedal, z rezervy predsedu vlády je ochotný po dohode so starostom riešiť aj individuálne potreby občanov v prípade, že sa niekto dostane do zložitej sociálnej situácie, a to ak nemá poistený majetok, respektíve je v takej sociálnej situácii, že si nebude môcť dovoliť opraviť škody z vlastných prostriedkov.skonštatoval Pellegrini.Starosta Lekároviec Milan Örmezey sa poďakoval všetkým zasahujúcim zložkám a obyvateľov vyzval, aby boli trpezliví.uviedol Örmezey s tým, že škody po veternej smršti zatiaľ vyčíslené nemajú.doplnil prednosta Okresného úradu v Sobranciach Boleslav Lešo.V stredu (3.10.) sa obcou Lekárovce prehnal silný vietor. Následkom neho spadlo viacero stromov a bolo poškodených viac 30 domov a rôznych objektov. V obci bola vyhlásená mimoriadna situácia.