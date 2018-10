Nové uniformy bude mať vyše 2000 zamestnancov Železničnej spoločnosti

Nové uniformy zamestnancov Železničnej spoločnosti Slovensko. Foto: ZSSK Foto: ZSSK

Košice 4. októbra (TASR) – Nové uniformy budú mať vlakvedúci a osobní pokladníci Železničnej spoločnosti Slovensko (ZSSK). Kompletne vystrojení by mali byť do konca roka 2019. Nový odev predstavila ZSSK vo štvrtok v Košiciach.Národný dopravca menil uniformy naposledy v roku 2012.uviedol pre TASR hovorca spoločnosti Tomáš Kováč s tým, že celková objednávka kompletných sád nových uniforiem je vo výške 1,49 milióna eur.uviedol predseda predstavenstva a generálny riaditeľ ZSSK Filip Hlubocký.Dodanie nových rovnošiat prebieha v dvoch etapách. Počas prvej, ktorá trvala od apríla do júna, bolo vystrojených zhruba 250 zamestnancov. Išlo o vlakvedúcich v IC vlakoch a novoprijatých zamestnancov.spresnil Kováč.Podľa jeho slov v porovnaní s doteraz používanými uniformami budú nové modely z príjemnejšieho materiálu s vyšším podielom bavlny a prímesou streču.povedal Kováč s tým, že uniformy sú vyrábané na mieru.dodal s tým, že jednotlivé súčasti odevu si zamestnanci budú môcť vyskladať podľa svojich individuálnych potrieb.Nové uniformy sú vybavené aj reflexnými prvkami.