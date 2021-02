Vláda stopla výstavbu cyklistického centra, znížila aj dotáciu na športovú infraštruktúru

Podpora projektu "Tréneri v školách"

25.2.2021 (Webnoviny.sk) - Slovenská vláda skresala o viac ako 20 miliónov eur financie na modernizáciu športovej infraštruktúry na roky 2021 a 2022. V aktuálnom roku na projekty v tomto smere pôjde namiesto plánovaných 46,5 milióna len 25,7 milióna eur, v roku 2022 ide o pokles z 11,5 na 11 miliónov eur.Na účet Fondu na podporu športu by suma vyčlenená na rok 2021 mala prísť do 30.4.2021, financie na rok 2022 do 28.2.2022. Kabinet sa však zaviazal vyčleniť sumu 1,5 milióna eur na podporu projektu "Tréneri v školách". Upozornil na to web Slovenského olympijského a športového výboru (SOŠV) Vláda SR tiež stopla projekt výstavby Národného cyklistického centra v celkovej sume 29 miliónov eur. Slovenský zväz cyklistiky pritom už v roku 2019 dostal 200-tisíc na vypracovanie architektonickej štúdie projektu a na vypracovanie úvodných správ a vyjadrení potrebných pre územné rozhodnutie, v roku 2020 ďalších 800-tisíc eur na zámer vybudovania centra."Dôvodom úpravy uznesenia je zosúladenie výdavkov na projekt modernizácie, rekonštrukcie a budovania športovej infraštruktúry národného významu s rozpočtom verejnej správy na roky 2021 až 2023," informovala vláda SR v odôvodnení takého rozhodnutia.„Uznesenia sme zrušili z viacerých dôvodov. Nenaplnilo sa viacero parametrov, niektoré sa nedali zrealizovať, niektoré boli zle nastavené a niektoré nedávali zmysel. Snažíme sa prijímať uznesenia, ktoré dávajú zmysel a ktoré pomáhajú. Je zbytočné viazať peniaze na zlé uznesenie, ak sa dajú využiť oveľa lepšie. Už dávnejšie sme povedali, že šport chceme podporovať. Financie v športe ostávajú, vlani aj Tipos dal do športu rekordnú sumu. Národné cyklistické centrum je otázka na samostatnú tlačovú besedu. V tomto momente postačuje moje predošlé vyjadrenie. Nerád by som teraz rozhodoval, do akých oblastí športu by mali ísť peniaze. To je otázka na kolegov, ktorí sa vo vláde venujú športu,“ povedal minister financií Eduard Heger.