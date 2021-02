Medzinárodná lyžiarska federácia dala pretekom v Jasnej zelenú, čaká sa už len na nižšie teploty

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

25.2.2021 (Webnoviny.sk) - Slovenské nízkotatranské stredisko Jasná dostalo zelenú od Medzinárodnej lyžiarskej federácie (FIS) , aby v závere nasledujúceho týždňa hostilo preteky Svetového pohára žien v zjazdovom lyžovaní. Pod Chopkom je na sobotu 6. marca naplánovaný obrovský slalom, o deň neskôr príde na rad slalom. V oboch prípadoch nebude medzi favoritkami chýbať ani aktuálna líderka hodnotenia SP Petra Vlhová Vo štvrtok Jasná prešla aj poslednou kontrolou zo strany FIS, ktorú mal na starosti Poliak Wojciech Garewski. "Je to pripravené tak, že by sa tu mohlo jazdiť už zajtra. K dokonalosti chýbajú už iba trochu nižšie teploty. Toto bola pravidelná kontrola, ktorá sa všade koná desať dní pred pretekmi. Sneh je dobrý, takže sme trať schválili," prezradil.Za slovenských organizátorov kontrolu komentovala športová riaditeľka pretekov Jana Palovičová. "Máme za sebou poslednú zo strany FIS zameranú na kvalitu snehu, meranie a celkovú pripravenosť na preteky. Snehová podložka je dostatočná, snehu máme dosť. Už máme aj kompaktný kopec, to znamená, že preparácia súťažného svahu naplánovaná na koniec týždňa je závislá už len od toho, kedy bude mrznúť," prezradila Palovičová.V Jasnej sa v ostatných dňoch oteplilo rovnako ako na ostatnom území Slovenska. "Sneh je tým pádom výborný, pretože svah sa zhutnil. Zatiaľ teda panuje spokojnosť. Tréningovú trať už máme hotovú a súťažná trať vyzerá veľmi dobre. Prípravy na SP idú podľa plánu napriek všetkým opatreniam," doplnila.