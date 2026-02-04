|
04. februára 2026
Vláda ťahá rodiny do chudoby a ochraňuje „svojich ľudí“, KDH žiada odstúpenie Maškarovej – VIDEO
Tagy: Odstúpenie z funkcie
Kresťanskodemokratické hnutie (KDH) upozorňuje na systematický rozklad orgánov zodpovedných za vyšetrovanie ekonomickej kriminality a vyzýva na odstúpenie prezidentky
4.2.2026 (SITA.sk) - Kresťanskodemokratické hnutie (KDH) upozorňuje na systematický rozklad orgánov zodpovedných za vyšetrovanie ekonomickej kriminality a vyzýva na odstúpenie prezidentky Policajného zboru Jany Maškarovej a šéfa Kriminálneho úradu finančnej správy (KÚFS) Jakuba Dirnbacha.
„Ak neodstúpia, žiadame ministra Matúša Šutaja Eštoka a ministra Kamenického, aby zasiahli. V opačnom prípade priznávajú osobnú zodpovednosť za rozklad z najvyšších funkcií riadenia štátu,” uviedol podpredseda KDH Viliam Karas.
Podľa hnutia vláda Roberta Fica trestá poctivých vyšetrovateľov, aby chránila „našich ľudí“, čo vedie k obrovským výpadkom na daniach. Tento účet následne zaplatia bežní občania v drastickej konsolidácii. Ako povedal predseda KDH Milan Majerský, potrebujeme vládu, ktorá myslí na zdravotníctvo a školstvo, a nie na to, ako zabezpečiť amnestie pre vyvolených.
„Preto KDH navrhlo a zahlasuje za odvolanie tejto vlády. 378 dní sa skrývali, no dôvody na ich odvolanie nepominuli. Priam naopak. Tých dôvodov je mnoho a podrobne ich rozoberieme v nočnom rokovaní NR SR,“ dodal s tým, že nočné rokovanie považujú za ďalší dôkaz zbabelosti vlády. Zdôraznil, že falošná konsolidácia vytiahne priemernej rodine s dvoma deťmi z peňaženky až 858 eur ročne.
„Urobili zo Slovenska krajinu s najvyšším zdanením práce vo V4, kde sa trestá úspech a aktivita. Kým ľudia rátajú každé euro na drahé potraviny, vláda celý rok rátala len to, koho zo svojich ľudí stihne oslobodiť,“ povedal.
Slovensko si podľa neho nemôže dovoliť ďalší stratený rok pod vedením vlády, ktorá ťahá rodiny do chudoby a štát do izolácie. Karas hovorí o podozrení zo sabotáže štátu. Upozorňuje na zrušenie NAKA, politizáciu prideľovania spisov na ministerstve vnútra a čistky na Finančnej správe.
„Na Slovensku dochádza k systematickému rozkladu polície. Máme vážne dôvody domnievať sa, že nejde len o manažérske zlyhanie, ale o vedomé oslabovanie schopnosti štátu vyšetrovať závažnú ekonomickú kriminalitu,“ povedal exminister spravodlivosti Karas. Upozornil aj na konkrétne zmeny pravidiel, ktoré umožňujú manipuláciu vyšetrovaní.
„Nové pravidlá zaviedli systém, kde o pridelení spisu nerozhoduje zákon a odbornosť, ale svojvoľné rozhodnutie nadriadeného. To otvára dvere politickému krytiu ‚našich ľudí‘ a tomu, aby sa citlivé kauzy nedostali k špecialistom,“ vysvetlil Karas. Hnutie disponuje informáciami, že vyšetrovatelia KÚFS, ktorí úspešne zasiahli proti nelegálnym výrobniam cigariet, boli namiesto odmeny postavení mimo službu alebo disciplinárne riešení. „Vláda vysiela organizovanému zločinu signál: kradnite, vzduch je čistý. Preto apelujeme na generálneho prokurátora, aby okamžite preveril, či nedochádza k sabotovaniu činnosti policajných zložiek,“ dodal podpredseda KDH.
Zdroj: SITA.sk - Vláda ťahá rodiny do chudoby a ochraňuje „svojich ľudí“, KDH žiada odstúpenie Maškarovej – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
