Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Štvrtok 5.2.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Agáta
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Z domova

04. februára 2026

Vláda ťahá rodiny do chudoby a ochraňuje „svojich ľudí“, KDH žiada odstúpenie Maškarovej – VIDEO


Tagy: Odstúpenie z funkcie

Kresťanskodemokratické hnutie (KDH) upozorňuje na systematický rozklad orgánov zodpovedných za vyšetrovanie ekonomickej kriminality a vyzýva na odstúpenie prezidentky



Zdieľať
67b09b50a029d795907634 676x488 4.2.2026 (SITA.sk) - Kresťanskodemokratické hnutie (KDH) upozorňuje na systematický rozklad orgánov zodpovedných za vyšetrovanie ekonomickej kriminality a vyzýva na odstúpenie prezidentky Policajného zboru Jany Maškarovej a šéfa Kriminálneho úradu finančnej správy (KÚFS) Jakuba Dirnbacha.

Drastická konsolidácia


Ak neodstúpia, žiadame ministra Matúša Šutaja Eštoka a ministra Kamenického, aby zasiahli. V opačnom prípade priznávajú osobnú zodpovednosť za rozklad z najvyšších funkcií riadenia štátu,” uviedol podpredseda KDH Viliam Karas.

Podľa hnutia vláda Roberta Fica trestá poctivých vyšetrovateľov, aby chránila „našich ľudí“, čo vedie k obrovským výpadkom na daniach. Tento účet následne zaplatia bežní občania v drastickej konsolidácii. Ako povedal predseda KDH Milan Majerský, potrebujeme vládu, ktorá myslí na zdravotníctvo a školstvo, a nie na to, ako zabezpečiť amnestie pre vyvolených.

Zbabelosť vlády


Preto KDH navrhlo a zahlasuje za odvolanie tejto vlády. 378 dní sa skrývali, no dôvody na ich odvolanie nepominuli. Priam naopak. Tých dôvodov je mnoho a podrobne ich rozoberieme v nočnom rokovaní NR SR,“ dodal s tým, že nočné rokovanie považujú za ďalší dôkaz zbabelosti vlády. Zdôraznil, že falošná konsolidácia vytiahne priemernej rodine s dvoma deťmi z peňaženky až 858 eur ročne.

Urobili zo Slovenska krajinu s najvyšším zdanením práce vo V4, kde sa trestá úspech a aktivita. Kým ľudia rátajú každé euro na drahé potraviny, vláda celý rok rátala len to, koho zo svojich ľudí stihne oslobodiť,“ povedal.

Slovensko si podľa neho nemôže dovoliť ďalší stratený rok pod vedením vlády, ktorá ťahá rodiny do chudoby a štát do izolácie. Karas hovorí o podozrení zo sabotáže štátu. Upozorňuje na zrušenie NAKA, politizáciu prideľovania spisov na ministerstve vnútra a čistky na Finančnej správe.

Signál organizovanému zločinu


Na Slovensku dochádza k systematickému rozkladu polície. Máme vážne dôvody domnievať sa, že nejde len o manažérske zlyhanie, ale o vedomé oslabovanie schopnosti štátu vyšetrovať závažnú ekonomickú kriminalitu,“ povedal exminister spravodlivosti Karas. Upozornil aj na konkrétne zmeny pravidiel, ktoré umožňujú manipuláciu vyšetrovaní.

Nové pravidlá zaviedli systém, kde o pridelení spisu nerozhoduje zákon a odbornosť, ale svojvoľné rozhodnutie nadriadeného. To otvára dvere politickému krytiu ‚našich ľudí‘ a tomu, aby sa citlivé kauzy nedostali k špecialistom,“ vysvetlil Karas. Hnutie disponuje informáciami, že vyšetrovatelia KÚFS, ktorí úspešne zasiahli proti nelegálnym výrobniam cigariet, boli namiesto odmeny postavení mimo službu alebo disciplinárne riešení. „Vláda vysiela organizovanému zločinu signál: kradnite, vzduch je čistý. Preto apelujeme na generálneho prokurátora, aby okamžite preveril, či nedochádza k sabotovaniu činnosti policajných zložiek,“ dodal podpredseda KDH.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem



Zdroj: SITA.sk - Vláda ťahá rodiny do chudoby a ochraňuje „svojich ľudí“, KDH žiada odstúpenie Maškarovej – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Odstúpenie z funkcie
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
ÚBOK obvinil za korupciu 31 fyzických osôb, boli medzi nimi aj verejní funkcionári
<< predchádzajúci článok
Rozprava k odvolávaniu vlády sa bude konať v noci, Šimečka hovorí o papalášizme a pohŕdaní – VIDEO

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 