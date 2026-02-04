Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Štvrtok 5.2.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Agáta
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Z domova

04. februára 2026

Rozprava k odvolávaniu vlády sa bude konať v noci, Šimečka hovorí o papalášizme a pohŕdaní – VIDEO


Tagy: Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) Odvolanie vlády

Po roku čakania a neustáleho odsúvania návrhov nadišiel moment rozpravy k odvolávaniu vlády a členov vlády. Odvolávanie pritom vyzerá tak, ako vyzerá aj vládnutie súčasnej garnitúry, skonštatoval predseda ...



Zdieľať
titulka ps 1 676x451 4.2.2026 (SITA.sk) - Po roku čakania a neustáleho odsúvania návrhov nadišiel moment rozpravy k odvolávaniu vlády a členov vlády. Odvolávanie pritom vyzerá tak, ako vyzerá aj vládnutie súčasnej garnitúry, skonštatoval predseda opozičného hnutia Progresívne Slovensko (PS) Michal Šimečka.


Bude to v noci, aby to čo najmenej ľudí videlo a počulo a je to zlúčená rozprava, aby náhodou nebodaj nemohlo veľa poslancov konkrétnemu ministrovi toho veľa vyčítať. Ja predpokladám, že to v istej chvíli aj useknú,“ povedal na krátkom brífingu. Pripomenul, že už predtým bolo odvolávanie vlády zmarené údajným štátnym prevratom, ktorý mal odviesť pozornosť.

Možno skúsia niečo znovu. Ale tieto ich parlamentné triky a pokusy obísť rokovací poriadok a nejakú normálnu parlamentnú kultúru sú už tak zúfalé, že už sa to pomaly zbiera a ľudia to vidia, nie sú hlúpi,“ podotkol. Vládna koalícia podľa neho pohŕda parlamentom, ústavou aj voličmi, zároveň sa bojí.

Ústavný inštitút vyslovenia nedôvery vláde určite zákonodarca nezamýšľal tak, že sa to bude robiť cez noc,“ podčiarkol Šimečka a dodal, že PS určite využije v rozprave všetko čas, ktorý bude mať k dispozícii, a bude hovoriť o tom, ako táto vláda zdevastovala slovenskú ekonomiku, obzvlášť strednú triedu. „Popri tom svojím papalášizmom a korupčnými aférami a kšeftami míňa čoraz viac peňazí,“ zdôraznil. Verí, že koalícii to spočítajú vlastní voliči.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem



Zdroj: SITA.sk - Rozprava k odvolávaniu vlády sa bude konať v noci, Šimečka hovorí o papalášizme a pohŕdaní – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) Odvolanie vlády
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Vláda ťahá rodiny do chudoby a ochraňuje „svojich ľudí“, KDH žiada odstúpenie Maškarovej – VIDEO
<< predchádzajúci článok
Macinka: Pavel už nikdy nebude prezidentom všetkých, most bol spálený

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 