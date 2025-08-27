|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Streda 27.8.2025
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Silvia
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
27. augusta 2025
Vláda uvoľnila na projekty v okresoch Senica a Skalica státisíce eur. Čo prinesie táto investícia regiónom? – VIDEO
Tagy: Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) Minister dopravy SR Modernizácia Výjazdové rokovanie Výjazdové rokovanie vlády
Vláda na výjazdovom rokovaní v Senici vyčlenila viac ako 2 milióny eur na viaceré projekty v Trnavskom kraji, predovšetkým v okresoch Senica a Skalica. Schválila tiež úlohy pre jednotlivé ministerstvá, ktoré sa ...
Zdieľať
27.8.2025 (SITA.sk) - Vláda na výjazdovom rokovaní v Senici vyčlenila viac ako 2 milióny eur na viaceré projekty v Trnavskom kraji, predovšetkým v okresoch Senica a Skalica. Schválila tiež úlohy pre jednotlivé ministerstvá, ktoré sa zameriavajú na požiadavky a potreby regiónu.
Ministrovi dopravy uložila začať výstavbu, prípadne rekonštrukciu problémového mosta na ceste I/51 cez rieku Myjava v obci Jablonica v okrese Senica. Mesto Holíč dostane 125-tisíc eur na obnovu chodníkov na Ulici SNP, mesto Skalica 155-tisíc eur na parkovisko na Pelíškovej ulici, Senica 160-tisíc eur na prepojenie cyklotrasy v mestskej časti Kunov a v smere zo Senice do Čáčova.
Mestu Šaštín – Stráže vláda schválila viac ako 80-tisíc na modernizáciu mestskej infraštruktúry. Peniaze pôjdu aj do Kopčian na rekonštrukciu chodníkov, do Radošoviec na bezbariérový prístup do zdravotného strediska, do Hlbokého na prestavbu priestorov na voľnočasové centrum a do viacerých ďalších obcí na Záhorí.
Rímskokatolíckej farnosti v Šaštíne – Strážach vláda odsúhlasila 40-tisíc eur na výmenu okien kláštora, ktorý je súčasťou Baziliky Sedembolestnej Panny Márie. Vláda vyčlenila peniaze aj na projekty mimo regiónu Záhoria.
Trnavský samosprávny kraj dostane 50-tisíc eur na podporu zriadenia bezlepkovej kuchyne a jedálne v Strednej priemyselnej škole stavebnej Dušana Jurkoviča v Trnave, do Chtelnice v okrese Piešťany pôjde 100-tisíc eur na dofinancovanie nového zdravotného strediska a do Maduníc v okrese Hlohovec 15-tisíc eur na rekonštrukciu pamätníka Jána Hollého.
Vláda podporila aj česko-slovenský festival Cibula fest v Holíči a viaceré ďalšie kultúrno-spoločenské aktivity miest, obcí, cirkví a rôznych organizácií.
Zdroj: SITA.sk - Vláda uvoľnila na projekty v okresoch Senica a Skalica státisíce eur. Čo prinesie táto investícia regiónom? – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Modernizácia mestskej infraštruktúry
Ministrovi dopravy uložila začať výstavbu, prípadne rekonštrukciu problémového mosta na ceste I/51 cez rieku Myjava v obci Jablonica v okrese Senica. Mesto Holíč dostane 125-tisíc eur na obnovu chodníkov na Ulici SNP, mesto Skalica 155-tisíc eur na parkovisko na Pelíškovej ulici, Senica 160-tisíc eur na prepojenie cyklotrasy v mestskej časti Kunov a v smere zo Senice do Čáčova.
Mestu Šaštín – Stráže vláda schválila viac ako 80-tisíc na modernizáciu mestskej infraštruktúry. Peniaze pôjdu aj do Kopčian na rekonštrukciu chodníkov, do Radošoviec na bezbariérový prístup do zdravotného strediska, do Hlbokého na prestavbu priestorov na voľnočasové centrum a do viacerých ďalších obcí na Záhorí.
Rímskokatolíckej farnosti v Šaštíne – Strážach vláda odsúhlasila 40-tisíc eur na výmenu okien kláštora, ktorý je súčasťou Baziliky Sedembolestnej Panny Márie. Vláda vyčlenila peniaze aj na projekty mimo regiónu Záhoria.
Podporenie festivalu Cibula
Trnavský samosprávny kraj dostane 50-tisíc eur na podporu zriadenia bezlepkovej kuchyne a jedálne v Strednej priemyselnej škole stavebnej Dušana Jurkoviča v Trnave, do Chtelnice v okrese Piešťany pôjde 100-tisíc eur na dofinancovanie nového zdravotného strediska a do Maduníc v okrese Hlohovec 15-tisíc eur na rekonštrukciu pamätníka Jána Hollého.
Vláda podporila aj česko-slovenský festival Cibula fest v Holíči a viaceré ďalšie kultúrno-spoločenské aktivity miest, obcí, cirkví a rôznych organizácií.
Zdroj: SITA.sk - Vláda uvoľnila na projekty v okresoch Senica a Skalica státisíce eur. Čo prinesie táto investícia regiónom? – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) Minister dopravy SR Modernizácia Výjazdové rokovanie Výjazdové rokovanie vlády
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Daňové poradenstvo: Ako si vybrať firmu, ktorá vám ušetrí peniaze aj problémy?
Daňové poradenstvo: Ako si vybrať firmu, ktorá vám ušetrí peniaze aj problémy?
<< predchádzajúci článok
Dobrovodský obdržal odpoveď svojho srbského kolegu o preverení postupu polície v Báčskom Petrovci
Dobrovodský obdržal odpoveď svojho srbského kolegu o preverení postupu polície v Báčskom Petrovci