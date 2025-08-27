Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 27.8.2025
27. augusta 2025

Vláda uvoľnila na projekty v okresoch Senica a Skalica státisíce eur. Čo prinesie táto investícia regiónom? – VIDEO


Vláda na výjazdovom rokovaní v Senici vyčlenila viac ako 2 milióny eur na viaceré projekty v Trnavskom kraji, predovšetkým v okresoch Senica a Skalica. Schválila tiež úlohy pre jednotlivé ministerstvá, ktoré sa ...



img_20250827_123012 676x428 27.8.2025 (SITA.sk) - Vláda na výjazdovom rokovaní v Senici vyčlenila viac ako 2 milióny eur na viaceré projekty v Trnavskom kraji, predovšetkým v okresoch Senica a Skalica. Schválila tiež úlohy pre jednotlivé ministerstvá, ktoré sa zameriavajú na požiadavky a potreby regiónu.

Modernizácia mestskej infraštruktúry


Ministrovi dopravy uložila začať výstavbu, prípadne rekonštrukciu problémového mosta na ceste I/51 cez rieku Myjava v obci Jablonica v okrese Senica. Mesto Holíč dostane 125-tisíc eur na obnovu chodníkov na Ulici SNP, mesto Skalica 155-tisíc eur na parkovisko na Pelíškovej ulici, Senica 160-tisíc eur na prepojenie cyklotrasy v mestskej časti Kunov a v smere zo Senice do Čáčova.

Mestu Šaštín – Stráže vláda schválila viac ako 80-tisíc na modernizáciu mestskej infraštruktúry. Peniaze pôjdu aj do Kopčian na rekonštrukciu chodníkov, do Radošoviec na bezbariérový prístup do zdravotného strediska, do Hlbokého na prestavbu priestorov na voľnočasové centrum a do viacerých ďalších obcí na Záhorí.

Rímskokatolíckej farnosti v Šaštíne – Strážach vláda odsúhlasila 40-tisíc eur na výmenu okien kláštora, ktorý je súčasťou Baziliky Sedembolestnej Panny Márie. Vláda vyčlenila peniaze aj na projekty mimo regiónu Záhoria.

Podporenie festivalu Cibula


Trnavský samosprávny kraj dostane 50-tisíc eur na podporu zriadenia bezlepkovej kuchyne a jedálne v Strednej priemyselnej škole stavebnej Dušana Jurkoviča v Trnave, do Chtelnice v okrese Piešťany pôjde 100-tisíc eur na dofinancovanie nového zdravotného strediska a do Maduníc v okrese Hlohovec 15-tisíc eur na rekonštrukciu pamätníka Jána Hollého.

Vláda podporila aj česko-slovenský festival Cibula fest v Holíči a viaceré ďalšie kultúrno-spoločenské aktivity miest, obcí, cirkví a rôznych organizácií.


Zdroj: SITA.sk - Vláda uvoľnila na projekty v okresoch Senica a Skalica státisíce eur. Čo prinesie táto investícia regiónom? – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.

