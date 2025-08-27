Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Streda 27.8.2025
 24hod.sk    Z domova

27. augusta 2025

Dobrovodský obdržal odpoveď svojho srbského kolegu o preverení postupu polície v Báčskom Petrovci


Verejný ochranca práv (VOP) Róbert Dobrovodský požiadal svojho srbského kolegu o preverenie postupu polície v Báčskom Petrovci. ...



66c6ef462a330166046412 676x451 27.8.2025 (SITA.sk) - Verejný ochranca práv (VOP) Róbert Dobrovodský požiadal svojho srbského kolegu o preverenie postupu polície v Báčskom Petrovci. Informovali o tom z Kancelárie verejného ochrancu práv (KVOP) s tým, že Dobrovodský sa 12. augusta najskôr telefonicky, a následne aj oficiálnym listom obrátil ombudsmana Srbskej republiky Zorana Pašalića.

Dôsledné preverenie situácie


Požiadal ho o prešetrenie postupu polície, a to pre sériu znepokojujúcich udalostí, ktoré sa mali stať počas Slovenských národných slávností. Dobrovodský už dostal od Pašalića aj oficiálnu odpoveď, v ktorej ubezpečil Dobrovodského, že jeho úrad situáciu dôsledne preveril.

„Ihneď po prijatí informácií sme podnikli kroky na zhromaždenie relevantných údajov a informácií od príslušných orgánov, vrátane miestnej polície a ďalších relevantných inštitúcií. Po analýze všetkých dostupných faktov vás môžeme informovať, že polícia konala v súlade so zákonom a v rámci svojich kompetencií, snažiac sa zabezpečiť bezpečnosť všetkých účastníkov a zabrániť prípadnej eskalácii konfliktu alebo narušeniu verejného poriadku a pokoja,“ uviedol Pašalić v odpovedi. Doplnil, že v súčasnosti nedisponujú informáciami, ktoré by naznačovali, že polícia nekonala, prípadne, že nezákonne blokovala prístup.

Narušenie fotografickej výstavy


„Sme si plne vedomí dôležitosti ochrany práv národnostných menšín a ich slobody prejavu a budeme naďalej pozorne monitorovať situáciu v tejto oblasti,“ zdôraznil Pašalić s tým, že jeho úrad v spolupráci s predstaviteľmi slovenskej komunity v Srbsku bude aj naďalej pokračovať v podpore a zlepšovaní podmienok pre uplatňovanie práv občanov slovenskej národnostnej menšiny. Slovenský VOP Pašalićovu rýchlu reakciu ocenil, rovnako aj skutočnosť, že úrad srbského ombudsmana podnikol kroky k prevereniu incidentu.

„Budeme situáciu naďalej pozorne sledovať a využijeme všetky možnosti spolupráce, ktoré nám poskytuje rámec medzinárodného partnerstva. Našou prioritou zostáva ochrana základných práv a slobôd všetkých občanov, vrátane slovenskej komunity v Srbsku,“ uzavrel Dobrovodský. Podľa medializovaných informácií bola počas Slovenských národných slávností v Báčskom Petrovci v Srbsku narušená fotografická výstava, ktorá zobrazovala študentské protesty.

Dlhodobá spolupráca medzi inštitúciami


„Skupina občanov mala výstavu poškodiť, zničiť vystavené fotografie a fyzicky napadnúť organizátorov i návštevníkov. Najvážnejšie obavy vyvolali tvrdenia, že miestna polícia počas útokov nezasiahla a neposkytla obetiam primeranú ochranu. Následne mala podľa viacerých zdrojov dokonca zablokovať prístupové cesty do mesta, čím zabránila ďalším osobám zúčastniť sa na podujatí a vyjadriť podporu organizátorom,“ uvádza KVOP. Dobrovodský požiadal Zorana Pašalića o oficiálne preverenie konania a postupov prítomných policajných príslušníkov.

„Zistenia budú neoceniteľné pri objasňovaní faktov a zabezpečení dodržiavania zásad právneho štátu pre všetkých občanov, vrátane slovenskej národnostnej menšiny v Srbskej republike,“ vraví slovenský ombudsman.

Podľa jeho kancelárie tento krok nadväzuje na dlhodobú spoluprácu medzi inštitúciami verejných ochrancov práv oboch štátov, ktorá je ukotvená v Memorande o porozumení a jeho dodatku, ktoré bolo podpísané počas ombudsmanovej augustovej pracovnej návštevy v Srbsku.


Zdroj: SITA.sk - Dobrovodský obdržal odpoveď svojho srbského kolegu o preverení postupu polície v Báčskom Petrovci © SITA Všetky práva vyhradené.

