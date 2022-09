Vláda v Maďarsku sprísňuje pravidlá pre interrupcie

Prvý úder srdca

Sprísnenie zákona

13.9.2022 (Webnoviny.sk) - Maďarská pravicová vláda vydala nariadenie, ktoré prikazuje lekárom, aby. Táto povinnosť sprísni dosiaľ pomerne liberálne interrupčné zákony v krajine. Nariadenie, ktoré zverejnili v pondelok,Ministerstvo vnútra v oficiálnom vyhlásení uviedlo, že „“ a moderné prístroje dokážu zachytiť tlkot srdca v skorých štádiách tehotenstva, čo môže „tehotným ženám poskytnúť komplexnejšie informácie“.Interrupčné zákony v Maďarsku sú relatívne liberálne a sú do veľkej miery nezmenené odkedy zákrok v roku 1953 v krajine legalizovali.Maďarská nacionalistickáa v roku 2011 dokonca doplnila do ústavy vyhlásenie, že „život plodu bude chránený od počatia“, no dosiaľ sa nepokúšala výrazne sprísniť zákony týkajúce sa umelého prerušenia tehotenstva.K presadeniu nového nariadenia sa v utorok na sociálnej sieti Facebook prihlásila poslankyňa radikálneho pravicového Hnutia Naša vlasť Dóra Dúró.