Prezidentka Čaputová poslala Ficovu otázku na Ústavný súd

13.9.2022 (Webnoviny.sk) - Prezidentka Zuzana Čaputová podala na Ústavný súd SR návrh na začatie konania týkajúci sa referendovej otázky Referendum prezidentka vypíše, no prvú otázku, ktorá sa týka toho, či má vláda SR bezodkladne podať demisiu, považuje po konzultáciách s ústavnými právnikmi z hľadiska ústavnosti za spornú.Ak však ústavný súd skonštatuje, že otázka je v poriadku, prezidentka referendum vypíše s oboma otázkami. Informoval o tom hovorca prezidentky Martin Strižinec . Podľa Čaputovej je v tomto prípade viacero pochybností, pričom pripomína minuloročné rozhodnutie ústavného súdu, v ktorom konštatoval, že funkčné obdobie orgánu verejnej moci nie je možné ukončiť ani referendom, a ani iným spôsobom, ktorý nie je uvedený v ústave.Toto vyjadrenie by sa mohlo týkať aj vlády, a teda krátiť funkčné obdobie orgánom verejnej moci prostredníctvom referenda by malo byť možné, len ak to bude predpokladať ústava. V tej to ale nateraz ako spôsob nie je uvedené.