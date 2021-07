Vláda zaostáva za svojimi sľubmi, transparentné výberové konania sa podľa INEKO zatiaľ veľmi nekonali

Bratislavský magistrát s plným počtom bodov

Štát by sa mal inšpirovať

1.7.2021 (Webnoviny.sk) - Vláda zatiaľ za svojimi sľubmi v súvislosti s transparentnými výberovými konaniami zaostáva. Myslí si to inštitút INEKO , podľa ktorého spomedzi 21 kontrolovaných organizácií väčšina nezískala ani polovicu z plného počtu bodov. Ako informoval Rastislav Kováčik z inštitútu, až na dve výnimky výbery prebehli bez verejného vypočutia najlepších kandidátov s možnosťou klásť otázky.Medzi bežné nedostatky patrí podľa inštitútu tiež utajovanie mien členov výberových komisií či dokumentov, ktoré predložili uchádzači, ako aj krátke termíny na prihlasovanie kandidátov.Ako upozorňuje INEKO, príkladom zlej praxe sú najmä výbery šéfov Železníc Slovenskej republiky Slovenskej pošty , ktoré organizovalo ministerstvo dopravy. Tie v hodnotení dostali minimálny počet bodov. V oboch prípadoch sa neuskutočnilo výberové konanie a minister kandidátov menoval do funkcií priamo.Naproti tomu príkladom dobrej praxe sú výbery organizované bratislavským magistrátom, ktoré dostali plný počet bodov za zverejňovanie dokumentov o kandidátoch, organizáciu verejného vypočutia a transparentnosť pri hodnotení kandidátov.Mesto Bratislava dodržuje podľa INEKO pri výberových konaniach štandardizované zásady schválené mestským zastupiteľstvom, čo vedie k plošnému zavedeniu vysoko transparentných výberových konaní do najvyšších pozícií podriadených organizácií a firiem.Zavedenie podobných štandardov na štátnej úrovni by významne prispelo podľa inštitútu k výberu čo najlepších uchádzačov aj do vedenia štátnych firiem.