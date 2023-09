Vláda zatajuje mimozemšťanov a očkovanie detí nefunguje, konšpiračným teóriám veria najmä voliči Republiky

Vláda zatajuje mimozemšťanov

20.9.2023 - Takmer polovica mladých ľudí (49 %) verí, že do výrobkov sú zámerne montované kazítka, ktoré spôsobia ich nefunkčnosť krátko po skončení záručnej doby.S výrokom súhlasia najmä mladí voliči hnutia Republika - 71 percent, strany Hlas - sociálna demokracia (Hlas-SD) - 51 percent, ale aj voliči hnutia Progresívne Slovensko (PS) či strany Smer - sociálna demokracia (Smer-SD) - zhodne 40 percent.Vyplýva to z prieskumu agentúry Focus pre nestranícku kampaň Chcem tu zostať - preto volím. Zber dát sa uskutočnil v auguste na vzorke 712 respondentov vo veku 18 - 25 rokov. V prieskume bol testovaný názor mladých ľudí na šesť konšpiračných výrokov.S výrokom, že vlády zámerne utajujú svojim občanom existenciu mimozemšťanov súhlasilo 22 percent mladých respondentov. Zároveň mu verí 28 percent mladých s ukončeným základným vzdelaním, 22 percent so stredoškolským odborným vzdelaním, 19 percent absolventov gymnázií a 16 percent mladých s ukončeným vysokoškolským vzdelaním aspoň prvého stupňa.Prieskum taktiež ukázal, že tomuto tvrdeniu veria najmä študenti, ktorí navštevujú školu s poľnohospodárskym zameraním - 43 percent. Aj tomuto výroku najviac veria voliči hnutia Republika - 39 percent, Smeru-SD - 32 percent, Hlasu-SD - 20 percent a hnutia PS - 17 percent.Ďalej 25 percent opýtaných je toho názoru, že očkovanie detí nefunguje, je to len spôsob ako farmaceutické firmy zarábajú na ľuďoch. Tak, ako pri predchádzajúcich dvoch výrokoch aj tomuto najviac veria voliči hnutia Republika - až 50 percent či Smeru-SD - 22 percent. Naopak, u oslovených, ktorí sa sebaidentifikovali s progresívnym typom politiky, je miera súhlasu len na úrovni 7 percent.S výrokom, že prezident Slovenského štátu Jozef Tiso nenesie zodpovednosť za deportácie Židov počas druhej svetovej vojny zo Slovenska súhlasí 27 percent voličov. Pri otázke však agentúra zaznamenala najväčší podiel odpovedí „neviem" spomedzi všetkých otázok - 28 percent.Nadpriemerné zastúpenie pri súhlase s touto otázkou mali voliči hnutia Republika - 38 percent. Výroku verí aj 32 percent voličov Smeru-SD, 31 percent Hlasu-SD či 28 percent priaznivcov PS.S výrokom, že Židia si môžu za holokaust sami súhlasí len 11 percent respondentov. Významnejšie zastúpený tento názor je medzi študijným zameraním poľnohospodárske a ekonomické vedy (z nich u 18 %), v národnom preferovanom type politiky (z nich u 20 %) a medzi voličmi Republiky (24 %).Na druhej strane, 34 percent mladých ľudí verí tomu, že Židia riadia a ovládajú celý svet. Vyššie zastúpenie je u študentov s poľnohospodárskych zameraním a v slabšie a zle zabezpečených rodinách. Z prieskumu ďalej vyplynulo, že výroku verí až 62 percent voličov Republiky, nasleduje 40 percent voličov Smeru-SD a 39 percent priaznivcov Hlasu-SD.