Filmový festival Jeden svet prinesie lásku vo všetkých podobách

Stará mama, ktorá sa po rokoch vymaní z manželstva s násilníkom a vnučka, ktorá jej dá priestor na to, aby odznel jej príbeh. Moldavské ženy, ktoré v 90. rokoch odišli za prácou a zo zahraničia posielali svojim blízkym darčeky a jedlo, o akom by sa im vtedy ani nesnívalo. Manželka, ktorá robí všetko pre to, aby jej muž napriek Alzheimerovej chorobe zažil ešte niekoľko nezabudnuteľných momentov. Aj to sú príbehy, ktoré festival Jeden svet prinesie na plátna kín aj do online prostredia.



24. ročník festivalu dokumentárnych filmov Jeden svet sa tento rok bude konať od 3. do 9. novembra 2023. V Bratislave bude prebiehať na štyroch miestach – v A4 – priestore súčasnej kultúry, na pôde VŠMU, v Slovenskej národnej galérii a v kine Mladosť. Filmy a časť sprievodného programu budú dostupné aj online pre celé Slovensko.



Láska ako z dokumentárneho filmu

„Láska vie byť odvážna, zraňujúca, povznášajúca, krutá aj bezpečná. Je dôležité si ju pripomínať, lebo niekedy sa zdá, že už ani nevieme ako si ju prejavovať a stále žijeme len konfliktami a polarizáciou,” vysvetľuje výkonná riaditeľka Jedného sveta Eva Križková hlavnú tému 24. ročníka festivalu. „Jeden svet nás tento rok čaká po voľbách, ktoré nás ešte viac rozdeľujú. Budeme radi, ak nás filmy, ktoré prinesieme, opäť trocha spoja.”



O spojení toho, čo je vzdialené, hovorí aj snímka Láska nie je pomaranč (Love Is Not an Orange, 2022). Po tom, čo Moldavsko v roku 1991 získalo nezávislosť, sa krajina dostala do hlbokej ekonomickej krízy. Mnohé ženy preto odišli na Západ za prácou. „Krajina získala nezávislosť, ale stratila matky. Začali sme odchádzať, jedna po druhej,” hovorí jedna z hlavných protagonistiek dokumentárneho filmu režisérky Otilie Barbarovej. V tom čase tisíce detí a rodín dostávali balíky s jedlom, darčekmi a peniazmi. Na oplátku naspäť posielali videokazety, cez ktoré mamy sledovali ako ich deti rastú. Premietania sa zúčastnia aj novinári priamo z Moldavska, ktorí budú po projekcii diskutovať s divákmi.

S nahrávkami, no zvukovými, pracuje aj film Milujúca Marta (Amando a Martha, 2022). Režisérka Daniela López zistí, že jej stará mama žila 39 rokov s násilníkom. Babička Marta jej dá štyri kazety a denník, z ktorých Daniela postupne zisťuje ako celá rodina zatvárala oči pred násilím, ktoré stará mama zažívala. Režisérka vo filme skúma traumu svojej starej mamy aj celej rodiny, ktorá vznikla z miesta, kde by mala byť láska.

Dokumentárne filmy však neslúžia len na zachytenie toho zlého, či ťaživého. Život je nekonečne pestrý a prináša nám smutné aj radostné momenty, čo festival ukazuje aj v programovej sekcii Život je krásny. Jedným z filmov, ktorý v sekcii uvidíte, je Večná pamäť (La memoria infinita, 2023). Dokument sleduje život herečky Pauliny a televízneho moderátora Augusta, ktorému diagnostikovali Alzheimerovu chorobu. Pár vie, že Augustov stav sa neodvratne zhoršuje, ale snažia sa priebeh choroby čo najviac spomaliť. V nezvyčajnom ľúbostnom príbehu sa spoločne snažia zachytiť posledné momenty Augustovej pamäte a nezabudnúť na svoju lásku.



Festival Jeden svet nie je len o filmoch



Celý program festivalu Jeden svet nájdete na stránke www.jedensvet.sk. Súčasťou festivalu sú aj Impact days 2023 – špecializovaný program pre filmových profesionálov.



Súčasťou festivalu sú aj Impact days 2023 – špecializovaný program pre filmových profesionálov. Impact days sa uskutočnia v dňoch 6. – 9. novembra 2023. Ich súčasťou budú workshopy pre filmových profesionálov, ale tiež prednášky a premietania so živými diskusiami, ktoré budú zaujímavé nielen pre odborníkov, ale aj pre verejnosť.

Filmy, ktoré budú premietané v rámci Impact days 2023 a budú po nich nasledovať aj diskusie s režisérmi:

• Hamletov syndróm (2022, Poľsko, Nemecko r: Elwira Niewiera),

• Jiříkovo vidění (2023, Česká republika a Slovensko, r: Marta Kovářová),

• Neviditeľné krajiny (2022, Česká republika, r: Ivo Bystřičan).

Okrem toho sa tento rok program Jedného sveta opäť venuje aj mládeži na slovenských školách. Pre stredné školy organizátori premietnú online dva filmy - O baripen Hrdosť od Very Lackovej a Život v Kábule od Caroline Gilletovej a Denisa Walgenwitza. Po premietaní sa školy zapoja aj do livestreamovanej diskusie.



Viac informácii sa postupne dozviete na webe www.jedensvet.sk.



Záštitu nad 24. ročníkom festivalu dokumentárnych filmov Jeden svet 2023 prevzala prezidentka SR Zuzana Čaputová. Festival finančne podporil Audiovizuálny fond. Hlavným organizátorom je nezisková organizácia Človek v ohrození.