Vláda zvýšila motiváciu zlodejov kradnúť, progresívci predložia návrh na zvýšenie hornej hranice pokút (video)

Pribúdajú podvody aj krádeže

Motivácia páchateľov

Viacerým novela ublížila

21.8.2024 (SITA.sk) - Vláda zvýšila novelou Trestného zákona motiváciu zlodejov kradnúť a priamo ohrozuje bezpečnosť a majetok občanov. Tvrdí to opozičné hnutie Progresívne Slovensko (PS) „Na mafiánsku novelu pretlačenú pre smeráckych kumpánov doplácajú tisíce bežných ľudí, no my ich v tom odmietame nechať. Znížili tresty, aby pomohli svojim kamošom. Dnes prepúšťajú z basy nebezpečných kriminálnikov a slušní ľudia sa musia báť ich pomsty aj ďalšej trestnej činnosti,“ povedal predseda PS Michal Šimečka. Ako zdôraznil, stalo sa presne to, pred čím PS varovalo - pribúda podvodov a krádeží, pretože zlodeji vedia, že sa im to oplatí. Hrozí im totiž akurát tak prejednanie na okresnom úrade, maximálne podmienka.„Vláda pomáha iba sebe a svojim ľuďom. Zvyšujú si platy, dávajú si doživotné renty, púšťajú svojich kamošov z basy a prihrávajú predražené zákazky svojim susedom a kamarátom právnikom,” hovorí šéf progresívcov.PS na najbližšiu schôdzu parlamentu predkladá novelu, ktorá upravuje priestupkový zákon. Odstrániť má situáciu, ktorá vznikla schválením vládnej novely - za priestupok dostanú kriminálnici aj o stovky eur menšiu pokutu, ako je hodnota škody.„My preto navrhujeme zvýšenie hornej hranice pokuty zo súčasných 331 eur na 1 400 eur, teda na dvojnásobok najvyššej škody. Zároveň musí ministerstvo vnútra posilniť okresné úrady v oblasti prejednávania priestupkov. Pri vymáhaní náhrady škody je totiž veľkým problémom ich poddimenzovanosť,” uviedla poslankyňa Národnej rady SR za Progresívne Slovensko Zuzana Števulová. Poslankyňa Zuzana Mesterová doplnila, že novela z dielne PS obsahuje mechanizmus na motiváciu páchateľov, aby nahradili poškodenému škodu. Dnes sa poškodení častokrát musia domáhať náhrady škody pred súdom alebo v exekučnom konaní. Stojí to veľa času a peňazí a neraz sa stane, že páchateľ škodu nikdy nenahradí.„My navrhujeme, aby v prípade, ak tak spraví dobrovoľne, dostal pokutu maximálne vo výške polovice spôsobenej škody,” hovorí Mesterová.Na PS sa obrátilo množstvo ľudí, ktorým novela Trestného zákona priamo ublížila. Ako priblížil poslanec Branislav Vančo , „Matejovi ukradli bicykel. No keďže bol ohodnotený na 680 eur, táto krádež po novom nie je trestným činom. Minister Susko totiž zvýšil výšku malej škody z 266 eur na 700 eur, zlodejovi preto nič nehrozí“.Ďalší občania píšu o opakovanom vykrádaní pivníc, ktoré im nikdy predtým nevykradli. „Obracajú sa na nás aj majitelia malých potravín, ktorí nemajú na SBS. Od začiatku platnosti novely Trestného zákona sa zvýšila hodnota, ale aj počet krádeží v ich obchodoch,” vymenoval Vančo.