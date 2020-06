Vladimír Palko nebude novým predsedom KDH, výzvu od funkcionárov členov hnutia neprijal

Od Hlinu sa jemne dištancujú

Jediný potvrdený kandidát

29.6.2020 (Webnoviny.sk) - Bývalý minister vnútra a exposlanec Vladimír Palko nebude kandidovať na post predsedu Kresťanskodemokratického hnutia (KDH) . Dnes o tom informoval na sociálnej sieti. Palka ku kandidatúre vyzývali niektorí funkcionári a členovia hnutia z regiónov.„Akokoľvek si vážim všetkých bývalých straníckych kolegov, ktorí sa na mňa obrátili, ich výzvu nemôžem prijať. Teda za predsedu KDH kandidovať nebudem,“ vyhlásil Palko.Povedal, že najväčšiu podporu pre kandidovanie cítil od bývalých voličov KDH, ktorí ho prestali voliť niekedy po roku 2010.„To sú presne tí, ktorí tiež cítia, že KDH je iná strana, ako ju kedysi poznali a volili. Radi by ho volili opäť, ale KDH im stále hovorí, že predsa je stále tou istou stranou s tými istými hodnotami. Bývalí voliči KDH si to však nemyslia. Toto rozdelenie je najväčším súčasným rozdelením v spoločenstve ľudí, ktorú sú priaznivcami kresťanskej politiky.,“ priblížil Palko.Ako ďalej poznamenal, situácia sa javí tak, že po experimente s Alojzom Hlinom sa presadí kontinuita a vedenie KDH prevezmú ľudia, ktorí sa do popredia dostali počas Hlinovho obdobia, pričom títo sa od Hlinu jemne dištancujú.„Vedenia KDH dlhodobo ponúkali kresťanským voličom sľuby, ktoré neboli ničím kryté. Javí sa to tak, že tento stav bude pokračovať,“ zhodnotil Palko.Kandidatúru na post predsedu KDH pred časom oznámil prešovský župan Milan Majerský. Bývalý predseda hnutia Alojz Hlina sa už asi do predsedníckej funkcie nevráti. Po voľbách, kedy KDH zostalo pred bránami parlamentu, sa vzdal pozície šéfa hnutia. Úplne by z vedenia KDH nechcel odísť.„Chcem zostať jednou z tvárí umiernenej konzervatívnej politiky na Slovensku. Fundamentalistov, fanatikov, či dokonca fašistov s krížikom na saku je v slovenskej politike už naozaj dosť," uviedol Hlina nedávno pre agentúru SITA. Pokiaľ ide o voľbu predsedu KDH, Hlina povedal, že konzervatívnej strane svedčí určitá miera vnútornej dohody.„Preto som so zámerom, aby sa neprehlbovali rozdiely už predtým na vnútornom fóre deklaroval, že ak mi Milan Majerský , ktorý je zatiaľ jediný potvrdený kandidát na predsedu KDH, dá návrh, aby som kandidoval na podpredsedu hnutia, že takýto návrh prijmem," ozrejmil Hlina.Snem KDH, na ktorom sa má voliť nový predseda, sa uskutoční 22. augusta. Ešte predtým sa podľa hovorcu KDH Stana Župu uskutočnia okresné snemy, na ktorých sa budú voliť delegáti, ktorí sa zúčastnia na celoslovenskom sneme.KDH zostáva mimo parlamentu druhé volebné obdobie. V roku 2016 po neúspechu v parlamentných voľbách odstúpil vtedajší predseda Ján Figeľ. Teraz abdikoval po februárových parlamentných voľbách predseda Hlina. Kresťanskí demokrati získali 4,65 percenta hlasov. Na vstup do parlamentu je potrebná aspoň päťpercentná podpora voličov.