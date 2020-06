Európska únia otvorí hranice pre občanov 15 krajín, ale najskôr zohľadní ich situáciu s Covid-19

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

29.6.2020 - Európska únia (EÚ) zostavuje zoznam 15 krajín, ktoré nie sú členmi bloku a ich občania budú môcť od stredy pricestovať na územie únie. V rozhovore pre španielske rádio Cadena SER to prezradila španielska ministerka zahraničných vecí Arancha González Laya. Zoznam by podľa nej mali zverejniť v pondelok alebo v utorok ráno.Uviedla tiež, že nevie o tlaku zo strany Spojených štátov, aby EÚ otvorila hranice pre amerických občanov, pričom dodala, že krajiny vyberali na základe štatistických údajov, súčasných trendov šírenia nákazy a tiež toho, nakoľko spoľahlivé sú ich dáta. "Toto nie je o tom, či sme milí alebo nepriateľskí k iným krajinám, je to o zodpovednosti k sebe samým," skonštatovala González Laya.Diskutuje sa napríklad o Maroku, ktorého vláda neplánuje otvoriť hranice skôr ako 10. júla. EÚ tiež podľa španielskej ministerky zvažuje prijať cestovateľov z Číny, ak Peking recipročne od 1. júla privíta cestovateľov z EÚ. Ministerka zároveň potvrdila, že Španielsko napriek nárastu nových potvrdených prípadov v Portugalsku, susednej krajine úplne otvorí hranice.