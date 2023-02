Vládna koalícia chce dokončiť zničenie opozície, vyhlásil Fico a povedal, kto bude po Kaliňákovi ďalší na rade

Podľa Fica je na rade Pellegrini

Kaliňáka obvinili z obrovskej hlúposti

Vláde sa kráti čas a varí z vody

2.2.2023 (Webnoviny.sk) - Vládna koalícia chce dokončiť zničenie opozície. Na tlačovej besede to vyhlásil predseda strany Smer – sociálna demokracia (Smer-SD) Robert Fico . Pripomenul, že vládna koalícia založila svoj program na likvidácii opozície, nie na pomoci ľuďom či zvyšovaní životnej úrovne, a zo Smeru-SD chceli urobiť zločineckú skupinu.Dodal, že pád vlády koalíciu prekvapil, no namiesto toho, aby boli predčasné voľby v dohľadnom čase, si vymohli termín na konci septembra. Fico uviedol, že dôvodom je dať priestor orgánom činným v trestnom konaní, aby mohli vyšetrovať.Použil pritom nahrávku predsedu hnutia OĽaNO Igora Matoviča z pléna Národnej rady SR. Matovič okrem iného povedal, že nedovolia, aby sa vrátili k moci, ale aby sedeli v opozícii, prípadne v Ilave.Strana Smer-SD podľa jej predsedu považuje za nehorázne, aby hlavným politickým argumentom pre ďalšie deväťmesačné vládnutie odvolanej vlády bolo to, že ich treba pozatvárať.„Vo večerných hodinách 1. februára došlo k jasnému naplneniu Matovičových slov, že ich treba zlikvidovať,“ uviedol Fico s tým, že to bol len prvý z plánovaných útokov a majú údajné informácie z prostredia NAKA i Úradu špeciálnej prokuratúry, na čom všetkom sa robí.1. februára bol podľa neho vykonaný prvý krok. Fico, na základe informácií, ktoré majú k dispozícii, predvída útok na predsedu strany Hlas-SD Petra Pellegriniho. Dodal, že sa pracuje i na opätovnom obvinení jeho osoby.Útok proti Róbertovi Kaliňákovi označil Fico za útok voči nemu samému i voči všetkým predstaviteľom Smeru-SD. Kaliňák bol podľa neho obvinený z obrovskej hlúposti. Poukázal na to, že ide o výpovede kajúcnika Františka Imreczeho , ktorý podľa Ficových slov pri výpovediach porozprával všetko, „len aby si zachránil svoj vlastný zadok".Príbeh, ktorý Imrecze porozprával, nazval predseda Smeru-SD len jeho príbehom o tom, že Kaliňák mal povedať niečo v súvislosti s jeho odmeňovaním, a potom to mal realizovať nejaký ďalší človek z podnikateľského prostredia.Fico uviedol, že je to len Imreczeho individuálna výpoveď, bez ďalších doplňujúcich dôkazov, listinných dôkazov a je to len Imreczeho veta, ktorú vyslovil pod veľkým tlakom.Dôveryhodnosť bývalého prezidenta finančnej správy považuje predseda strany Smer-SD za spochybnenú. Argumentuje rozhodnutím Generálnej prokuratúry SR o zrušení obvinenia voči guvernérovi Národnej banky Slovenska Bývalá vládna koalícia podľa Fica vie, že sa im kráti čas, len do septembra, a tak sa rozhodli variť z vody. Tvrdí, že vytiahli irelevantné jednovetové vyjadrenie kajúcnika a udavača Imreczeho z roku 2021, na ktorom postavili obvinenie jedného z najvýznamnejších predstaviteľov strany Smer-SD.