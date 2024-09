Vládna koalícia dávno stratila zábrany, Korčok po odvolaní Šimečku hovorí o arogancii moci

17.9.2024 (SITA.sk) - Vládna koalícia dávno stratila zábrany a dnes to opäť pripomenula. Vyhlásil to bývalý minister zahraničných vecí Ivan Korčo k v reakcii na odvolanie predsedu Progresívneho Slovenska Michala Šimečku z postu podpredsedu parlamentu.Podľa Korčoka toto odvolanie nebolo o Šimečkovom pochybení či morálnom zlyhaní.„Je to arogancia moci v priamom prenose, za ktorou sa v skutočnosti skrýva slabosť a bezradnosť. Odvolať opozičného lídra z postu podpredsedu sa im síce podarilo, ale neprekryli neschopnosť zvoliť predsedu parlamentu,“ pripomenul Korčok s tým, že koalícia tak spochybňuje základné štátne inštitúcie tým, že sa tvári, ako keby bola absencia druhého najvyššieho ústavného činiteľa v poriadku.„Preto sa pýtam, ako dnes predvedená arogancia vládnej koalície pomôže tomu, aby sa našim občanom žilo na Slovensku lepšie? Kde sú sľubované lacnejšie potraviny? Čo urobí vláda s rastúcou kriminalitou a čoraz častejšími krádežami v obchodoch a supermarketoch?“ uviedol Korčok a uzavrel s tým, že vládni politici nie sú majitelia krajiny a mali by sa podľa toho aj správať.Poslanci vládnej koalície v utorok odvolali z postu podpredsedu parlamentu Michala Šimečku 76 hlasmi. Opoziční poslanci sa na hlasovaní nezúčastnili.