Ľupták nerozumie cirkusu okolo odvolávania Šimečku, nehlasovanie troch poslancov z Hlasu ho neprekvapilo

17.9.2024 (SITA.sk) - „Robí sa okolo toho taký cirkus, ako keby sme odvolávali prezidenta zemegule,“ vyjadril sa poslanec Národnej rady (NR) SR SNS ) na margo odvolania podpredsedu parlamentu Michala Šimečku Progresívne Slovensko ).Šimečku v utorok poslanci v tajnom hlasovaní odvolali z funkcie, za bolo 76 poslancov. Vládna koalícia má v NR SR 79 mandátov, podľa medializovaných informácií na odvolávaní neparticipovali poslanci koalície Roman Malatinec Samuel Migaľ a Roman Šalitroš zo strany Hlas-SD Ľupták odvolávanie podpredsedu parlamentu nepovažuje za rozdeľovanie spoločnosti. Vyjadril sa tiež, že v rámci štátu nejde o nejakú významnú funkciu, zdôraznil ale, že ju nechce nijako znevažovať. Nehlasovanie troch poslancov z Hlasu by si podľa Ľuptáka s nimi malo vyriešiť vedenie ich strany. Z ich kroku prekvapený nebol, vyjadril sa, že očakával, že sa niekto zdrží, prípadne v tajnom hlasovaní bude proti.„Ak si páni neprevzali hlasovacie lístky, tak sa kvázi ‚zverejnili‘, ako hlasovali,“ uviedol. Poznamenal, že to nevníma ako tragédiu a zrejme mali svoje dôvody.Poslanci Hlasu, ktorí nehlasovali, sa vyjadrili, že v štáte sú vážnejšie problémy ako odvolávanie Šimečku. Ľupták argumentoval, že riešenie netransparentného prideľovania dotácií v situácii, keď je potrebné konsolidovať verejné financie, je šetrením finančných prostriedkov. Odvolávanie Šimečku obhajoval aj tým, že mal organizovať protesty, aby ochránil dotácie pre svojich blízkych.Poslanec za Smer-SD Richard Glück sa pre médiá vyjadril, že je rád, že koalícia bola pri odvolávaní Šimečku jednotná. To, že traja poslanci za stranu Hlas-SD o Šimečkovom odvolávaní nehlasovali, označil poslanec Glück za ich právo. Viac to nechcel komentovať, podotkol, že ich nemieni ani odsudzovať. „Je to vyslovene ich zodpovednosť, aj voči voličom,“ dodal.