Vládna koalícia pokračuje v totálnej deštrukcii sociálneho štátu, Fico hovorí o katastrofe

1.12.2020 - Súčasná koalícia pokračuje podľa strany Smer-SD v totálnej deštrukcii sociálneho štátu. Na tlačovej besede to vyhlásil predseda strany Robert Fico. Opozícia kritizuje návrh novely zákona o dani z príjmov, o ktorej v utorok rokoval parlament.“Čo dnes urobili, to je príslovečnou bodkou za tou katastrofou, čo páchajú v oblasti sociálneho štátu,“ povedal expremiér.Podľa neho je novela obrovským zásahom do postavenia zamestnancov, považujú ju za neprehľadnú a komplikovanú, kritike podrobili aj množstvo predložených pozmeňujúcich návrhov.Opozičná strana tvrdí, že radový podnikateľ nemá šancu sa v takejto rozsiahlej novele vôbec vyznať a koalícii vyčíta, že sa snaží zdroje získavať len na úkor zamestnancov."Táto vláda namiesto toho, aby ľudom dávala peniaze, berie im ich," uzavrel Fico.https://fb.watch/26ig30-f0F/