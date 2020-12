Brány škôl sa zatiaľ neotvoria, minister Gröhling musí vypracovať nový plán

Ako ďalej priblížil, zároveň bol poverený vypracovaním tretieho návrhu, ako dospieť k otvoreniu škôl od 8. januára.

Do tretice všetko dobré

Plán by chcel Gröhling podľa vlastných slov predstaviť do 23. decembra. „Verím, že do tretice všetko dobré,“ povedal s tým, že k jeho aktuálnemu plánu bolo na rokovaní ÚKŠ viacero výhrad.

Minister presadzoval testovanie vybraných žiakov, učiteľov a rodičov až po úroveň 70 percent počtu spomedzi menovaných skupín. Pretestovanie všetkých totiž podľa neho nebolo reálne.

„My ako ministerstvo školstva nedokážeme zazmluvňovať zdravotníkov alebo robiť s nimi ďalšie úkony,“ povedal minister a doplnil, že na toto je potrebná súčinnosť ďalších rezortov.

Spory boli podľa jeho aj o prípadnej dobrovoľnosti alebo povinnosti otestovať sa. Považuje preto za potrebné vyhodnotiť vznesené pripomienky.

Potrebujeme čo najviac testovať

Minister zdravotníctva Marek Krajčí (OĽaNO) v tejto súvislosti povedal, že uvoľňovať vyučovanie v súčasnej situácii by „nebolo súdne“, keďže sa stále môže zhoršiť.

Minister školstva mal podľa neho za úlohu zabezpečiť pretestovanie žiakov v spolupráci so samosprávami, čo sa mu nie celkom podarilo.

„Uvoľníme opatrenia, ale musíme začať testovaním,“ vyhlásil s tým, že testovanie navrhnuté Gröhlingom by „možno ani nefungovalo“.

„Potrebujeme čo najviac testovať,“ povedal minister a dodal, že za tejto situácie má hlavný hygienik právo povedať, že na vyučovaní sa môžu zúčastniť len tí, ktorí nemajú vírus.