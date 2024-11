Vládna kríza neexistuje, uviedol premiér Fico a zdôraznil, že 79 poslancov sa hlási ku koalícii

Žiadna kríza vraj nie je

Dôvera v média a prieskumy

Diskusia o Kiskovi

9.11.2024 (SITA.sk) - Vládna kríza neexistuje. Parlament prijal všetky zákony predložené koalíciou, a pokiaľ sú nevysporiadané vzťahy v klube SNS , je to ich vnútornou záležitosťou. Povedal predseda vlády SR Robert Fico v relácii „Sobotné dialógy" v Slovenskom rozhlase.„Nebudem sa tu vybavovať o pánovi Dankovi Huliakovi. Beriem na vedomie, že podporujú vládnu koalíciu a odmietam akékoľvek vydieranie," povedal Fico. Dodal, že Slovensko nie je Huliakovo a nenechá sa zatiahnuť do ich vnútorných sporov.„Vládna kríza môže nastať iba vtedy, ak parlament nebude uznášaniaschopný, a to nie je. Vážim si každého poslanca a beriem na vedomie, že 79 poslancov sa hlási ku koalícii. Poslanci okolo Rudolfa Huliaka povedali, že budú podporovať vládu. My sme sa stretli a garantoval som im prístup k informáciám z koaličnej rady," objasnil premiér.Na otázku prieskumov verejnej mienky, v ktorých Progresívne Slovensko predbehlo Smer-SD, Fico reagoval, že sú to „nepodstatné témy" a vyzval, aby ľudia neverili médiám ani prieskumom verejnej mienky. Poukázal pritom na posledné prieskumy verejnej mienky pri voľbe prezidenta v USA ako aj slovenského prezidenta.„Neverte médiám a prieskumom verejnej mienky, neverte ničomu," povedal Fico. Podľa neho je Smer-SD stabilná a úspešná strana už 25 rokov. „Je to najúspešnejšia strana v histórii Slovenska," dodal Fico.Premiér tiež odmietol diskusiu o bývalom prezidentovi Andrejovi Kiskovi . Podľa Fica nejde o žiadnu pomstu a ignoruje otázky o jeho benefitoch.„Mňa sa pýtate, či mám riešiť benefity pre neho, to ja neriešim," dodal Fico. Na záver premiér poznamenal, že obsadenie postu predsedu parlamentu musí byť dohodou všetkých koaličných lídrov.„Viem si predstaviť kohokoľvek na tomto poste, na kom sa dohodnú lídri koalície," uzavrel Fico.