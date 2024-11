Zmení USA prístup k Ukrajine po Trumpovom víťazstve? Premiér Fico hovorí o štandardizovaných vzťahoch s Ruskom

Zdesenie po Trumpovom víťazstve

Čo ak vojna skončí?

9.11.2024 (SITA.sk) - Výhra Donalda Trumpa v prezidentských voľbách v USA znamená, že sa Spojené štáty budú viac zameriavať na ochranu vlastných firiem. V relácii „Sobotné dialógy" v Slovenskom rozhlase to povedal predseda vlády SR Robert Fico Podľa neho Trump preferuje tarify a clá pred vojnami, čo demonštroval už pri stiahnutí vojakov z Afganistanu. „Myslím si, že takéto kroky urobí aj smerom k Ukrajine," uviedol Fico.Premiér doplnil, že na včerajšom neformálnom zasadnutí Európskej rady v Budapešti po Trumpovom víťazstve zavládlo zdesenie.„On povedal, že za 24 hodín ukončí vojnu na Ukrajine. Samozrejme, to treba chápať ako predvolebnú kampaň. Avšak bude musieť doručiť nejaký výsledok. Na ukrajinskom prezidentovi Zelenskom som videl zdesenie, že sa bojí, že sa vojna skončí. A teraz predpokladajme, že sa niečo také udeje. Európa dookola tvrdí, že Rusko musí prehrať a Ukrajinu podporujeme. Je Európa pripravená prevziať všetky náklady na vojnu v Ukrajine? Európa si nevie priznať, že táto jej úvaha je chybná," poznamenal Fico, s dôrazom na to, že USA môže výrazne znížiť podporu Ukrajine už začiatkom budúceho roka.V otázke vojny na Ukrajine premiér Fico zdôraznil spoločný pohľad aj po stretnutí s čínskymi partnermi, že vojna nemôže skončiť, pokiaľ bude masívne podporovaná.„Za najväčšiu chybu považujem, ak sa USA odkloní od vojny a Európa bude pokračovať. Mali by sme smerovať k mieru a zastaviť zabíjanie," dodal Fico. Reakcie na jeho vystúpenie v ruskej televízii vníma premiér ako propagandu.„Každý má svoju propagandu. Nechajte ma na pokoji. Keď poviem, že som bol v BBC, tak budem šíriť západnú propagandu? Pokiaľ ide o vojnu, ide o silnú propagandu na obidvoch stranách," obhajoval sa Fico a dodal, že Slovensko má právo udržiavať suverénne vzťahy na všetky štyri svetové strany.„Čo sa stane, keď skončí vojna? Všetci sa vrátia na ruský trh. Tak prečo by sme nemali mať štandardizované vzťahy aj s Ruskom," vysvetlil premiér.