Vládna letka ostane pod ministerstvom vnútra, o zmene fungovania sa neuvažuje

Lietadlá Leteckého útvaru MV SR slúžia najmä na prepravu najvyšších ústavných činiteľov, humanitárne lety alebo na evakuáciu slovenských občanov zo zahraničia. Vrtuľníky letky zase asistujú napríklad pri záchranných prácach, hasení požiarov, výcvikoch alebo policajno-pátracích akciách.





19.5.2025 (SITA.sk) - Vládna letka, určená mimo iného na prepravu ústavných činiteľov, ostane pod ministerstvom vnútra . Vyplýva to z odpovede rezortu pre agentúru SITA.„Ministerstvo vnútra SR v súčasnosti neuvažuje o zmene fungovania alebo spájaní Leteckého útvaru MV SR s obdobnými útvarmi iných rezortov,“ uviedol rezort.O prípadnom prechode letky pod ministerstvo obrany sa hovorilo za predchádzajúcej vlády. Rezort si podľa informácií medializovaných v roku 2022 v tejto súvislosti nechal vypracovať aj analýzu od odborníkov z Technickej univerzity v Košiciach a Žilinskej univerzity. Podľa nej by však príprava na zlúčenie letky s vojenským letectvom trvala minimálne šesť rokov.Ozbrojené sily by napríklad museli vypracovať kompletnú dokumentáciu k údržbe vládnych špeciálov, zabezpečiť palubný personál, pilotov a investovať finančné prostriedky do rekonštrukcie vojenského letiska v Kuchyni pre potreby vládnej letky. Prechod vládnej letky pod rezort obrany navyše odmietal vtedajší minister vnútra Roman Mikulec