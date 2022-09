Vládne strany slávili úspech v Prahe a Brne, opozičné hnutie ANO vyhralo komunálne voľby v Ostrave

25.9.2022 (Webnoviny.sk) - V komunálnych voľbách v českom hlavnom meste Praha zvíťazila vládna koalícia SPOLU, na druhom mieste skončilo opozičné hnutie expremiéra Andreja Babiša ANO.Víťazom komunálnych volieb v Brne sa stala koalícia vládnych strán ODS a TOP 09, na druhom mieste je opozičné ANO. Avšak v Ostrave najviac hlasov opäť získalo opozičné ANO. Informuje o tom spravodajský portál TN.cz.V českých komunálnych volieb sa zúčastnilo 46,1 percenta oprávnených voličov. Bola to štvrtá najnižšia účasť. Najnižšia volebná účasť bola v Česku v komunálnych voľbách pred ôsmimi rokmi (44,4 %), najvyššia v roku 1994 (62,3 %).V rámci volieb do tretiny českého Senátu podľa hlasov zrátaných do soboty do 21:00 do druhého kola volieb postupuje 18 kandidátov opozičného ANO samostatne a dvaja kandidáti hnutia v koalícii s ČSSD.Z kandidátov vládnych strán za rôzne koalície do druhého kola postupuje 24 kandidátov. Druhé kolo sa uskutoční 30. septembra a 1. októbra.