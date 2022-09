Okresom s najvyššou mierou nezamestnanosti zostáva Rimavská Sobota, podiel ľudí bez práce tam klesol len symbolicky

V 55 okresoch zaznamenali pokles

Štyri okresy pod tromi percentami

Pokles nezamestnanosti sa zrýchlil

25.9.2022 (Webnoviny.sk) - Okres Rimavská Sobota zostal aj v auguste okresom s najvyššou mierou nezamestnanosti na Slovensku. Medzimesačne pritom symbolicky klesla o 0,01 percentuálneho bodu na 18,82 percenta.Druhú najvyššiu mieru evidovanej nezamestnanosti mal minulý mesiac okres Kežmarok, a to 16,89 percenta. Oproti júlu išlo o pokles o 0,23 percentuálneho bodu.Do trojice okresov s najvyššou nezamestnanosťou sa zaradil okres Revúca. V tomto okrese sa miera evidovanej nezamestnanosti znížila o 0,46 percentuálneho bodu na 16,24 percenta.Nad úrovňou 15 percent bola miera nezamestnanosti aj v okrese Sabinov, kde medzimesačne klesla o 0,10 percentuálneho bodu na 15,08 percenta. Vyplýva to z údajov Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny SR Miera evidovanej nezamestnanosti v minulom mesiaci klesla v 55 okresoch, vzrástla v 20 okresoch a v štyroch okresoch sa jej výška nezmenila.Nezamestnanosť pritom najviac medzimesačne stúpla v okrese Turčianske Teplice, a to o 0,15 percentuálneho bodu. Najviac sa nezamestnanosť oproti júlu tohto roka znížila v okrese Michalovce, a to o 0,53 percentuálneho bodu.Najnižšia miera evidovanej nezamestnanosti na Slovensku bola na konci minulého mesiaca v okrese Bratislava V. Z celkového počtu ekonomicky aktívnych osôb bolo v tomto okrese 2,54 percenta disponibilných nezamestnaných, ktorí mohli okamžite nastúpiť do práce.Mieru evidovanej nezamestnanosti pod tromi percentami vykázali aj okresy Ilava, Trenčín a Nitra. V okrese Ilava miera evidovanej nezamestnanosti minulý mesiac dosiahla 2,64 percenta, v okrese Trenčín 2,74 percenta a v okrese Nitra 2,79 percenta.Miera evidovanej nezamestnanosti na Slovensku v auguste medzimesačne klesla o 0,09 percentuálneho bodu na 6,14 percenta.Ako na utorkovej tlačovej besede informoval minister práce a sociálnych vecí Milan Krajniak Sme rodina ), pokles nezamestnanosti sa pritom v porovnaní s predchádzajúcimi mesiacmi ešte zrýchlil.Za posledný rok sa znížil počet nezamestnaných na Slovensku o viac ako 33-tisíc.