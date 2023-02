Vládnutie bývalej koalície do septembra je podľa Fica totálna katastrofa, Čaputovú vyzýva na vymenovanie úradníckej vlády (video)

Vymenovanie úradníckej vlády

Čaputová žiada skorší termín volieb

16.2.2023 (SITA.sk) - Prezidentka Zuzana Čaputová by mala okamžite pristúpiť k vymenovaniu úradníckej vlády. Na tlačovej konferencii to v štvrtok vyhlásil predseda opozičnej strany Smer-SD Robert Fico . Ako ďalej povedal, je evidentné, že poslanci bývalej vládnej koalície nechcú pristúpiť k skoršiemu termínu predčasných volieb, ako je 30. september.Sama Čaputová pritom podľa Fica v minulosti tvrdila, že v prípade, že voľby nebudú v prvom polroku 2023, vymenuje úradnícku vládu.„My trváme na tom, že najsprávnejším termínom na konanie volieb, pretože voľby sú nástrojom na riešenie ústavných kríz, nie nástrojom na ich prehlbovanie, je 24. júna," zdôraznil Fico.Pokiaľ by mala súčasná vláda vládnuť až do konca septembra, bola by to podľa neho totálna katastrofa. „Neviem si predstaviť niečo horšie," skonštatoval šéf Smeru.Pri zostavovaní úradníckej vlády by podľa Fica mala prezidentka konzultovať rozhodujúcich hráčov na politickej scéne.„Chceme vedieť, ako to má vyzerať, čo bude, kde bude, ale prezidentka by mala dať najavo zločincom vo vládnej koalícii, že je pripravená ísť do úradníckej vlády," dodal Fico.Prezidentka Zuzana Čaputová žiada skorší termín predčasných volieb ako 30. septembra. Situácia v parlamente začína byť podľa hlavy štátu neprehľadná, pri niektorých návrhoch poslancov sú dokonca ohrozené nielen ústavné princípy, ale aj verejné financie.„Situácia v parlamente pripomína skôr chaos než zodpovednú správu vecí verejných. Žiadam politických lídrov, aby váhou svojej autority zastavili legislatívnu parlamentnú smršť ohrozujúcu ústavné princípy a verejné financie, pretože takáto situácia je pre Slovensko neúnosná a žiada si skorší termín predčasných volieb,“ uviedla na margo súčasného diania v Národnej rade SR Zuzana Čaputová.