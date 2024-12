Vládnutie so 76 poslancami? Politici sa rozchádzajú v názoroch na stabilitu koalície – VIDEO

Dá sa to zvládnuť

Vláda „nevládze“

2.12.2024 (SITA.sk) - Otázka, či je možné efektívne vládnuť s podporou 76 poslancov, rozdelila názory politikov. Poslanec Samuel Migaľ Hlas-SD ) pre agentúru SITA povedal, že „dá, ale extrémne komplikovane, prípadne ako menšinový kabinet s istou akceptáciou opozície“.„Mali by sme si čo najskôr zvoliť predsedu parlamentu, ktorý má predsa len symbolicky silnejšiu pozíciu vo vyjednávaní v pléne. A koho si v Hlase vyberieme, si dovolíme vybrať my sami. Nepotrebujeme na to odporúčania pána Danka ,“ uviedol Migaľ.Poslanec Gábor Grendel hnutie Slovensko ) v tejto súvislosti pre agentúru SITA povedal, že je to samozrejme ťažké, ale dá sa vládnuť so 76 poslancami.„Akurát si to vyžaduje väčšie nasadenie priamo v parlamente, kde sa hlasuje o zákonoch. Avšak zatiaľ sa mi zdá, že toto koaliční lídri akosi podceňujú. Takže, ak im na tom úprimne záleží, tak by vedeli vládnuť, len musia byť aktívnejší v parlamente vrátane premiéra a predsedu najsilnejšej strany Roberta Fica ,“ povedal Grendel.K situácii sa pre agentúru SITA vyjadril aj predseda KDH Milan Majerský , ktorý povedal, že táto vláda „nevládze“.„Ja som prekvapený, že hneď po roku jej došli sily. Upokojovali nás pred dvoma týždňami v televíznych reláciách, že to bolo len chvíľkové zaváhanie. Prišiel ďalší víkend a znovu povedali, že je všetko dohodnuté. A znovu máme možnosť v priamom prenose sledovať, že vládna kríza naozaj prebieha v reálnom čase. Ja som presvedčený, že so 76-tkou sa dlhodobo nedá vládnuť. Je otázkou času, kedy táto vláda kľakne. Ak by bolo spojené hlasovanie o štátnom rozpočte s vyslovením dôvery vláde, tak KDH jednoznačne takéto uznesenie nepodporí,“ povedal Majerský.