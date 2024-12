Lucia Yar povedie vyjednávania o celoeurópskom zákone o právach obetí trestných činov, pomoc zo strany štátu nie je podľa nej dostačujúca

Domáce násilie je zásadným problémom pre Slovensko

Obete sa na políciu radšej ani neobrátia

Rokovania budú náročné

2.12.2024 (SITA.sk) - Zlepšiť práva obetí a zabezpečiť im adekvátnu pomoc, ochranu a podporu počas trestného konania je cieľom pripravovaného nového zákona Európskej únie . Vyjednávači z Európskej komisie Európskeho parlamentu v pondelok popoludní odštartovali finálnu fázu prípravy legislatívy EÚ o právach obetí trestných činov Spravodajkyňou za celý Európsky parlament, ktorá bude finálnu podobu zákona vyjednávať, je slovenská europoslankyňa Renew Europe ).Celoeurópske pravidlá už síce EÚ má z roku 2012, no tie podľa expertov ani zďaleka nepostačovali. "Aj najnovší prípad domáceho násilia z Malaciek z tohto víkendu, či medializované prípady študentky z Bratislavy alebo vraždy matky dvoch detí z Dubnice nad Váhom spred vyše roka ukazujú, že násilie , najmä na ženách, je pre Slovensko stále zásadným problémom. Obete ani ich blízki však stále často nevedia, ako riešiť následné komplikované situácie ani na čo presne majú nárok," vysvetľuje poslankyňa Európskeho parlamentu Lucia Yar s dodatkom, že pomoc zo strany štátu nie je ani zďaleka dostatočná.Medzi hlavnými požiadavkami europarlamentu na novú legislatívu je zlepšenie prístupu obetí k odškodneniu a k právnej pomoci, zabezpečenie adekvátnej úrovne a dostupnosti podporných služieb, vrátane psychologickej, sociálnej a zdravotnej podpore obetí. Skvalitniť by sa mala aj príprava školenia pre kompetentné orgány, aby dokázali s obeťami správne zaobchádzať a aby nedochádzalo k sekundárnej viktimizácii."Pokiaľ sa s obeťou nezaobchádza s rešpektom a citlivo môže z trestného procesu odísť s ešte väčšou ujmou, než s akou doň vstúpila," hovorí Lucia Yar. Aj preto sa podľa jej slov stáva že obete, najmä násilných a sexuálnych trestných činov, sa radšej na políciu ani neobrátia. Nedovolia im to obavy, že ich prípad bude zľahčovaný a spochybňovaný, alebo že nedostanú potrebnú ochranu pred zastrašovaním a pomstou."Táto beztrestnosť musí skončiť - a práve adekvátna príprava vyšetrovateľov, prokurátorov a sudcov tomu významne pomôže,” dodala.Lucia Yar dodala, že príbehy a skúsenosti so slovenskými inštitúciami ju utvrdili v tom, ako veľmi potrebujeme v tejto oblasti zmenu. "Tá však na národnej úrovni neprichádza, a preto musíme konať z pozície Európskej únie," myslí si europoslankyňa.Očakáva, že rokovania budú náročné a trvať môžu niekoľko mesiacov. Oblasť trestného práva je pre členské štáty pomerne citlivá, naprieč EÚ existujú v tejto oblasti veľké rozdiely a zmeny si budú vyžadovať aj finančnú investíciu."K niektorým bodom preto očakávame odpor členských štátov, no budeme sa snažiť nájsť akceptovateľný prienik,” uzavrela.Lucia Yar je spravodajkyňou za Výbor pre práva žien a rodovú rovnosť, a zároveň aj tieňovou spravodajkyňou za Výbor pre občianske slobody.