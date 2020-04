Vládny špeciál privezie z Iraku a Libanonu občanov Slovenska, ktorí sa nachádzali v núdzi

Veľmi náročné destinácie

Počet repatriantov stúpa

30.4.2020 (Webnoviny.sk) - Na Slovensko sa vrátia v rámci repatriácie občania z Iraku a Libanonu. Informoval o tom minister zahraničných vecí Ivan Korčok (nom. SaS ). Priletia lietadlami vládnej letky ministerstva vnútra a obrany a privezú aj občanov iných členských štátov Európskej únie (EÚ) Šéf rezortu tiež zdôraznil, že ide o príklad toho, na čo by mala byť využívaná repatriácia. Podľa neho nikto nemôže pochybovať o tom, že títo občania sa nachádzali v núdzi.Podľa Korčoka ide o lety z „veľmi náročných“ destinácií. Už v piatok 1. mája sa uskutoční let z Bratislavy do Bagdadu cez Frankfurt a naspať do Bratislavy.„To je príklad toho, ako aj Slovenská republika pomáha ostatným krajinám, pretože doteraz bolo na Slovensko repatriovaných cez dopravné kapacity iných štátov vyše 400 občanov. Tento let je príkladom, že pomáhať vieme aj my, pretože až 62 občanov z celkovej kapacity 80 ľudí bude z iných členských štátov ako zo Slovenskej republiky,“ vysvetlil minister.Druhý let smeruje do Libanonu. „Chcem sa poďakovať ministerstvu obrany, ktoré poskytuje lietadlo typu Spartan. Na palube budú spolu s občanmi Slovenskej republiky aj Rakúšana a Slovinci. Zároveň týmto lietadlom vezieme do Libanonu časť rozvojovej pomoci, ktorú táto ťažko skúšaná krajina potrebuje,“ uviedol Korčok, ktorý zdôraznil, že v týchto prípadoch ide o „príkladnú repatriáciu“.Minister dodal, že repatriácia sa definuje ako pomoc občanom v núdzi a nikto v tomto prípade nemôže pochybovať o tom, že títo Slováci v núdzi sú. „A preto tu je aj vidieť, že je poskytnutá naša vlastná kapacita. Toto je repatriácia, toto sú občania v núdzi,“ povedal.Šéf diplomacie tiež informoval o tom, že počet občanov, ktorí žiadajú o repatriáciu, sa stále pohybuje.„Môžem povedať to, že nám v ostatných dňoch narástol počet občanov, ktorí žiadajú o návrat na Slovensko v súvislosti s predĺženými víkendmi, ktoré nás následujúce dva týždne čakajú. Máme ale aj veľký počet tých ľudí, ktorí sa chcú vrátiť späť do krajiny, odkiaľ boli repatriovaní,“ uzavrel.