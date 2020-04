Finančné opatrenia by sa mali rozšíriť o ďalšie, štát chce zabezpečiť likviditu pre všetky podniky

Finančnú pomoc poskytnú prostredníctvom bánk

Pomoc vo forme záruky za úver

30.4.2020 (Webnoviny.sk) - Finančné opatrenia na zmiernenie vplyvov koronakrízy by sa mali rozšíriť o ďalšie opatrenie, ktorým je finančná pomoc na zabezpečenie likvidity malých, stredných a veľkých podnikov, teda všetkých podnikov.Vyplýva to z novely zákona o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19, ktorú vo štvrtok schválila vláda aj s návrhom na skrátené legislatívne konanie.Finančnú pomoc môžu poskytnúť Eximbanka a fondy spravované spoločnosťou Slovak Investment Holding, pričom pomoc sa poskytne prostredníctvom bánk a pobočiek zahraničných bánk.Finančnú pomoc je možné poskytnúť vo forme záruky za úver poskytnutý bankou, ako aj odpustením poplatku za záruku za úver. Poplatok za záruku za úver poskytnutý bankou je možné podniku odpustiť, ak podnik v období určenom v zmluve o úvere udrží úroveň zamestnanosti.Schválením právnej úpravy sa zabezpečí prístup pre všetky typy podnikov k zvýhodnenému financovaniu, teda zabezpečí sa prístup k likvidite pre všetky podniky.