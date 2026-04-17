Piatok 17.4.2026
Meniny má Rudolf
17. apríla 2026
Vládny špeciál uviazol v Kazachstane, časť slovenskej delegácie sa vracia domov komerčne
Vládny špeciál, ktorý mal priviezť slovenskú delegáciu z Vietnamu do Bratislavy, má vážnu poruchu. Informoval o tom portál
17.4.2026 (SITA.sk) - Vládny špeciál, ktorý mal priviezť slovenskú delegáciu z Vietnamu do Bratislavy, má vážnu poruchu. Informoval o tom portál noviny.sk. Lietadlo zostalo pre poruchu na území Kazachstanu a časť delegácie, zložená z podnikateľov, sa tak špeciálom naspäť na Slovensko nedostane.
Ministerstvo zahraničných vecí podľa informácií TV JOJ poslalo podnikateľom správu, že si cestu majú zabezpečiť komerčnými letmi. Prvý špeciál, v ktorom sedel premiér a viacerí členovia vlády, sa do Bratislavy vrátil už pred niekoľkými dňami. Zostávajúca časť delegácie sa mala na Slovensko vrátiť vo štvrtok 16. apríla.
Oprava lietadla podľa informácie portálu potrvá minimálne niekoľko dní. Lietadlo tak muselo zostať v Kazachstane v meste Almaty. Na poruchu sa prišlo počas tankovania na letisku, čo bolo jej príčinou, sa však doposiaľ nevie.
Portál priblížil, že pre členov delegácie prišiel druhý špeciál, no keďže mal menšiu kapacitu, než bol počet delegátov, desiatky z nich museli zostať v Kazachstane.
Rezort diplomacie im tak odporučil dopraviť sa komerčnými linkami. Aktuálne by sa mali podľa TV JOJ nachádzať v Turecku, a na Slovensko by sa mali vrátiť večer.
Zdroj: SITA.sk - Vládny špeciál uviazol v Kazachstane, časť slovenskej delegácie sa vracia domov komerčne © SITA Všetky práva vyhradené.
