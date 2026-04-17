Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Piatok 17.4.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Rudolf
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.


 Mobilná verzia




 24hod.sk    Zo zahraničia

17. apríla 2026

Vládny špeciál uviazol v Kazachstane, časť slovenskej delegácie sa vracia domov komerčne


Tagy: delegácia Porucha Vládny špeciál

Vládny špeciál, ktorý mal priviezť slovenskú delegáciu z Vietnamu do Bratislavy, má vážnu poruchu. Informoval o tom portál



Zdieľať
17.4.2026 (SITA.sk) - Vládny špeciál, ktorý mal priviezť slovenskú delegáciu z Vietnamu do Bratislavy, má vážnu poruchu. Informoval o tom portál noviny.sk. Lietadlo zostalo pre poruchu na území Kazachstanu a časť delegácie, zložená z podnikateľov, sa tak špeciálom naspäť na Slovensko nedostane.

Oprava lietadla


Ministerstvo zahraničných vecí podľa informácií TV JOJ poslalo podnikateľom správu, že si cestu majú zabezpečiť komerčnými letmi. Prvý špeciál, v ktorom sedel premiér a viacerí členovia vlády, sa do Bratislavy vrátil už pred niekoľkými dňami. Zostávajúca časť delegácie sa mala na Slovensko vrátiť vo štvrtok 16. apríla.

Oprava lietadla podľa informácie portálu potrvá minimálne niekoľko dní. Lietadlo tak muselo zostať v Kazachstane v meste Almaty. Na poruchu sa prišlo počas tankovania na letisku, čo bolo jej príčinou, sa však doposiaľ nevie.

Komerčné linky


Portál priblížil, že pre členov delegácie prišiel druhý špeciál, no keďže mal menšiu kapacitu, než bol počet delegátov, desiatky z nich museli zostať v Kazachstane.

Rezort diplomacie im tak odporučil dopraviť sa komerčnými linkami. Aktuálne by sa mali podľa TV JOJ nachádzať v Turecku, a na Slovensko by sa mali vrátiť večer.


Zdroj: SITA.sk - Vládny špeciál uviazol v Kazachstane, časť slovenskej delegácie sa vracia domov komerčne © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: delegácia Porucha Vládny špeciál
   Tlač    Pošli



©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 