Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Piatok 16.1.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Kristína
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Z domova

16. januára 2026

Vládny splnomocnenec Kotlár má na krku obvinenie zo šírenia poplašnej správy


Tagy: COVID-19 Exministerka spravodlivosti MRNA vakcína Obvinenie Poplašná správa Splnomocnenec vlády pre prešetrenie pandémie COVID-19 Trestné oznámenie

Splnomocnenca vlády pre prešetrenie pandémie COVID-19 Petra Kotlára polícia obvinila. Informuje o tom portál



Zdieľať
kotlar 676x469 16.1.2026 (SITA.sk) - Splnomocnenca vlády pre prešetrenie pandémie COVID-19 Petra Kotlára polícia obvinila. Informuje o tom portál pluska.sk s tým, že samotný Kotlár mal pre týždenník Plus 7 dní potvrdiť, že o obvinení vie. Ako periodikum uviedlo, vládny splnomocnenec sa vyjadril, že obvinenie zatiaľ nevidel. Mal sa tiež vyjadriť, že je to na škodu, že sa tým akurát „otvoria nové a nové veci“. Na ďalšie otázky už periodiku odpovedať nechcel. Podľa informácií, ktoré médium prinieslo, sa obvinenie týka šírenia poplašnej správy a má rozsah približne 40 strán.

Šírenie poplašnej správy


Ešte v polovici minuloročného októbra strana Sloboda a Solidarita informovala, že Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Bratislave začalo na základe trestného oznámenia od ich poslancov trestné stíhanie Kotlára vo veci podozrenia zo šírenia poplašnej správy. Splnomocnenec vlády pre preverenie manažovania pandémie COVID-19 Peter Kotlár mohol podľa poslancov spôsobiť ohrozenie verejného zdravia v súvislosti s tým, že spochybňoval očkovanie pseudovedeckými informáciami.

Zároveň šíril paniku v súvislosti s údajnou genetickou manipuláciou obyvateľstva prostredníctvom vakcín proti COVID-19. Trestné oznámenie podali v marci 2025, v októbri ich polícia informovala o začatí trestného stíhania vo veci. Kotlár v tom čase obvinený nebol, poslanec za SaS Tomáš Szalay, ktorý videl spis so zozbieraným dôkazovým materiálom proti Kotlárovi vtedy tvrdil, že splnomocnenca vlády už v súvislosti so šírením poplašnej správy vypočul vyšetrovateľ.

Výroky o mRNA vakcínach


Exministerka spravodlivosti Mária Kolíková v tom čase vyslovila domnienku, že voči splnomocnencovi vlády bude vznesené obvinenie. Kotlár vtedy reagoval tak, že si stojí za svojimi vyjadreniami, a to aj napriek trestnému stíhaniu pre jeho výroky o mRNA vakcínach.

Slovenská akadémia vied (SAV) vlani v septembri zverejnila výsledky analýzy mRNA vakcín proti COVID-19, ktorú vypracovala na objednávku ministerstva zdravotníctva a vlády. Analýza mRNA vakcín, ktorú pripravila Slovenská akadémia vied a Univerzita Komenského, skúmala vzorky vakcín od spoločností Pfizer a Moderna.

Zistenia ukázali, že množstvo DNA vo vakcínach bolo pod povolenými limitmi a neboli zistené žiadne iné nežiaduce látky. Správa vznikla ako reakcia na tvrdenia vládneho splnomocnenca Petra Kotlára, podľa ktorého môžu vakcíny zasahovať do ľudskej DNA. Slovenskí vedci tieto závery odmietli a poukázali na to, že ich výsledky sa zhodujú s testovaniami uskutočnenými aj v iných krajinách.


Zdroj: SITA.sk - Vládny splnomocnenec Kotlár má na krku obvinenie zo šírenia poplašnej správy © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: COVID-19 Exministerka spravodlivosti MRNA vakcína Obvinenie Poplašná správa Splnomocnenec vlády pre prešetrenie pandémie COVID-19 Trestné oznámenie
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Tvrdenia o manipulácii s VIN číslami u hasičských vozidiel sú klamstvom, HaZZ vyvracia slová opozície
<< predchádzajúci článok
Proces v kauze Five Star Residence sa začal, dvaja obžalovaní priznali vinu, Kočner chýbal

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 