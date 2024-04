Vládny valec získal zvolením Pellegriniho ďalšieho šoféra. Ficova vláda si tak bude môcť robiť, čo chce (foto)

7.4.2024 - Vládny valec získal ďalšieho šoféra. Obstál v teste náročnosti, a tak si teraz vláda Roberta Fica bude môcť robiť, čo chce. Pre agentúru SITA to uviedol politológ Radoslav Štefančík v reakcii na výsledok druhého kola prezidentských volieb, v ktorom zvíťazil Peter Pellegrini (53,12 %) nad Ivanom Korčokom (46,87 %).„Predpokladám, že po 15. júni začne pre vládnu koalíciu pohodlnejšia demolácia posledných princípov právneho štátu a liberálnej demokracie. Pellegrini sa totiž od momentu vstupu do vládnej koalície nespráva svojprávne a takto nesvojprávne sa bude správať nasledujúcich päť rokov. Lebo iba takýmto spôsobom svoj post o päť rokov obháji," vyhlásil Štefančík a skonštatoval, že Slovensko si zvolilo nového Ivana Gašparoviča , síce nie člena Smeru, ale akoby člena Smeru.Ako Štefančík zhodnotil, predpokladalo sa, že Pellegrini osloví voličov Štefana Harabina Krisztiána Forróa . Zvlášť na južnom Slovensku je podľa politológa evidentné, že maďarskí voliči sa priklonili k prúdu, ktorý ich kedysi považoval za úhlavných nepriateľov Slovenska. Iveta Radičová kedysi prehrala, pretože na Slovensku sa začal šíriť hoax, že Maďarom sľúbila autonómiu. Podľa tejto logiky by som sa teda mohol teraz opýtať, kedy si Viktor Orbán začne nárokov časť z ´odtrhnutých území´ Felvidéku. Nepochybne totiž aj on prispel k víťazstvu šéfa Hlasu,“ dodal Štefančík s tým, že Pellegrinimu sa podarilo osloviť aj voličov, ktorí sa prvého kola volieb nezúčastnili, čo podľa politológa rozhodlo o jeho víťazstve.