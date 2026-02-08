|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Nedeľa 8.2.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Zoja
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
08. februára 2026
Vládu pri hlasovaní o dôvere podporilo všetkých 79 poslancov, s ktorými koalícia volebné obdobie aj začínala
Predseda parlamentu Richard Raši (Hlas-SD) zdôraznil, že vládu pri hlasovaní o dôvere podporilo všetkých 79 poslancov, s ktorými vládna ...
Zdieľať
8.2.2026 (SITA.sk) - Predseda parlamentu Richard Raši (Hlas-SD) zdôraznil, že vládu pri hlasovaní o dôvere podporilo všetkých 79 poslancov, s ktorými vládna koalícia volebné obdobie aj začínala. V relácii O 5 minút 12 Slovenskej televízie a rozhlasu to uviedol v súvislosti s dianím v parlamente počas uplynulého týždňa. Jeho diskusný oponent, predseda Kresťanskodemokratického hnutia (KDH) Milan Majerský, zas kritizoval, že odvolávania v parlamente sa nezúčastnili ministri.
Obaja politici reagovali aj na vyjadrenia poslanca Hlasu Michala Barteka, ktorý osobnosti Novembra 1989 Františkovi Mikloškovi (KDH) v pléne parlamentu povedal, že „Mečiarovi nesiaha ani po členky“. Raši uviedol, že nikto nespochybňuje prínos Františka Mikloška k demokracii, dodal, že je to poslanec, ktorý sa správa slušne a decentne.
„Asi by som použil iné slová a neurobil takéto prirovnanie,“ poznamenal Raši. Podľa jeho slov sa to prirovnanie týkalo toho, že Mikloško v minulosti nepodporil deklaráciu o zvrchovanosti Slovenska, nezahlasoval za Ústavu SR, a tiež nepodporil, aby výročie SNP bolo štátnym sviatkom.
Podľa predsedu parlamentu sa na to poslanca pýtal. Milan Majerský oponoval, že KDH nebolo proti vzniku samostatnej SR, avšak bolo za osamostatnenie iným spôsobom a v inom čase.
Zdroj: SITA.sk - Vládu pri hlasovaní o dôvere podporilo všetkých 79 poslancov, s ktorými koalícia volebné obdobie aj začínala © SITA Všetky práva vyhradené.
Obaja politici reagovali aj na vyjadrenia poslanca Hlasu Michala Barteka, ktorý osobnosti Novembra 1989 Františkovi Mikloškovi (KDH) v pléne parlamentu povedal, že „Mečiarovi nesiaha ani po členky“. Raši uviedol, že nikto nespochybňuje prínos Františka Mikloška k demokracii, dodal, že je to poslanec, ktorý sa správa slušne a decentne.
„Asi by som použil iné slová a neurobil takéto prirovnanie,“ poznamenal Raši. Podľa jeho slov sa to prirovnanie týkalo toho, že Mikloško v minulosti nepodporil deklaráciu o zvrchovanosti Slovenska, nezahlasoval za Ústavu SR, a tiež nepodporil, aby výročie SNP bolo štátnym sviatkom.
Podľa predsedu parlamentu sa na to poslanca pýtal. Milan Majerský oponoval, že KDH nebolo proti vzniku samostatnej SR, avšak bolo za osamostatnenie iným spôsobom a v inom čase.
Zdroj: SITA.sk - Vládu pri hlasovaní o dôvere podporilo všetkých 79 poslancov, s ktorými koalícia volebné obdobie aj začínala © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Teplo, sprcha a druhá šanca. Bezdomovci v Prahe nachádzajú útočisko na lodi Hermes
Teplo, sprcha a druhá šanca. Bezdomovci v Prahe nachádzajú útočisko na lodi Hermes
<< predchádzajúci článok
Výťažok zo šiesteho ročníka plesu v Trnave pomôže ľuďom v ťažkých životných situáciách – FOTO
Výťažok zo šiesteho ročníka plesu v Trnave pomôže ľuďom v ťažkých životných situáciách – FOTO