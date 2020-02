Vlak narazil do drevených dverí, železniční policajti objasňujú aj ďalšie podobné prípady

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

14.2.2020 (Webnoviny.sk) - Železniční policajti zaznamenali v okolí Starej Turej niekoľko prípadov, keď vlak narazil do úmyselne položenej prekážky na koľajniciach. Z týchto činov sú podozrivé maloleté, resp. mladistvé osoby. Posledný incident sa stal v úseku železničnej trate Stará Turá – Paprať, vlak tu narazil do drevených vchodových dverí.Ako informovala trenčianska krajská polícia, železniční policajti tieto skutky objasňujú ako podozrenia zo spáchania priestupku podľa Zákona o dráhach, kde páchateľom hrozí pokuta od 100 do 1 000 eur. Tieto činy však môžu byť kvalifikované aj ako trestný čin poškodzovania a ohrozovania prevádzky všeobecne prospešného zariadenia, resp. trestný čin všeobecného ohrozenia.V Trenčianskom kraji sa takéto prípady vyskytujú iba sporadicky, väčšinou v období prázdnin. Železničná polícia apeluje na rodičov, aby svoje deti naučili, že železnica nie je v žiadnom prípade miestom na hranie. Rodičia by mali dôsledne deťom vysvetliť, ako sa môže zdanlivo nevinná hra skončiť tragédiou.