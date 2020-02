Spoločnosť UPC v roku 2019: uvedenie gigabitového internetu a Internetovej TV podporilo rast služieb

Kľúčové ukazovatele za rok 2019



Uvedenie internetu pre domácnosti s rýchlosťou až 1 Gb/s - gigabitové internetové pripojenie od UPC, ktoré je poskytované na technologickej platforme DOCSIS 3.1, prinieslo nové možnosti virtuálnej zábavy pre viac než 200 000 domácností v Bratislave, Pezinku a Svätom Jure . Podporená ponukou nového prémiového WiFi routeru GigaConnect Boxu, táto služba opätovne potvrdzuje technologickú vyspelosť internetu od spoločnosti UPC a jej neustáleho investovania do najmodernejšej širokopásmovej siete.

Televízia od UPC je už dostupná všetkým domácnostiam na Slovensku – od decembra minulého roku môžu TV od UPC využívať všetky domácnosti s pripojením na internet, aj v sieťach iných operátorov. Umožnilo to uvedenie Internetovej televízie Horizon TV, ktorá ponúka viac než 100 programov (60 v HD kvalite), vrátane 7-dňového TV Archívu, a videotéky MyPrime. S Horizon TV aplikáciou, ktorú je možné stiahnuť bezplatne, môžu užívatelia sledovať svoje obľúbené programy nielen doma na veľkej TV obrazovke, ale aj na cestách všade na Slovensku a v celej EÚ. Horizon TV od UPC ponúka domácnostiam možnosť sledovať TV súčasne až na 3 zariadeniach, a to na televízoroch (na Android TV, Apple TV, cez Chromecast a Airplay,), ako aj na mobilných zariadeniach.

Giga-ready sieť od UPC je už dostupná pre 619 000 domácnosti - pokračujúce investície do rozširovania siete podporili na konci decembra 2019 nárast počtu domácností, ktoré sú pripojené na širokopásmovú sieť UPC na Slovensku, na celkovo 619 000 domácností, čo je 5 100 viac v porovnaní s rovnakým obdobím v r. 2018.



Spoločnosť UPC k 31. decembru 2019 evidovala 399 000 služieb, vrátane:







Internet

TV

Telefón

Digitálne domácnosti





140 600

171 300

87 100

619 000





+3 800 v porovnaní s Q4 2018





+1 300 v porovnaní



S Q4 2018





+2 700 v porovnaní



S Q4 2018





+5 100 v porovnaní



S Q4 2018







Martin Miller, generálny riaditeľ UPC BROADBAND SLOVAKIA:

Uvedenie inovatívnych služieb a rast predaja vo všetkých segmentoch

Giga-ready sieť od UPC je už dostupná pre 619 000 domácností

O UPC a Liberty Global

14.2.2020 (Webnoviny.sk) -"Spoločnosť UPC dosiahla v roku 2019 úspešný výsledok, ktorý bol potvrdený rastom predaja služieb vo všetkých segmentoch. Prispelo k tomu aj uvedenie viacerých inovatívnych služieb, vrátane gigabitového internetového pripojenia a Internetovej televízie, ktoré sú ukážkou nášho odovzdania prinášať priekopnícke a inovatívne služby, ponúkajúce úžasné zážitky pre našich zákazníkov. Je to zároveň výsledok dlhodobých a výrazných investícií do rozvoja našej širokopásmovej giga-ready siete, ktorý otvára našim zákazníkom nové možnosti virtuálnej zábavy. V nadchádzajúcom období chceme pokračovať v rozširovaní ponuky a prinášaní inovácií, a týmto spôsobom maximálne napĺňať očakávania a požiadavky našich zákazníkov v súlade s našim sloganom Užite si každú chvíľu."Ponuku Happy Home® so sloganom "Užite si každú chvíľu", ktorá prináša viac hodnoty pre zákazníkov a posilnenú konektivitu, podporilo v roku 2019 aj uvedenie nových inovatívnych služieb, ako je internetové pripojenie s rýchlosťou až 1 Gb/s, nová internetová televízia Horizon TV, rozširovanie ponuky HD programov, skvalitňovanie zákazníckej skúsenosti a iné. Spolu s rozširovaním a modernizáciou siete v nových lokalitách, ako aj ponukou nových prémiových WiFi routerov GigaConnect Boxov, tieto skutočnosti podporili rast predaja internetových služieb na celkový početna konci 4. štvrťroku 2019, t.j. o 3 800 viac v porovnaní s rovnakým obdobím v roku 2018. Vďaka uvedeniu novej Internetovej TV, ktorá je dostupná domácnostiam na celom území Slovenska – vrátane domácností využívajúcich internetové pripojenie iných operátorov - spoločnosť UPC zaznamenala pokračujúci záujem zákazníkov aj v segmente televíznych služieb. Na konci 4. kvartálu evidovalaTV služieb, čo medziročne predstavuje nárast o 1 300 služieb. Opätovne sa tiež zvýšil počet užívateľov telefónnych služieb, ktorých spoločnosť na konci roku 2019 evidovalateda o 2 700 viac než na konci roku 2018.Na konci 4. štvrťroka 2019 počet domácností v Slovenskej republike s dostupnosťou digitálnej televízie a vysokorýchlostného internetu od UPC dosiahol, čo je o 5 100 viac než pred rokom. Počas uplynulého obdobia spoločnosť UPC výrazne investovala do modernizácie siete a pokrytia domácností s dostupnosťou digitálnej televízie a vysokorýchlostného internetu. Rozširovanie giga-ready siete umožňuje stále väčšiemu počtu domácností využívať všetky výhody a prednosti gigabitového pripojenia, vrátane úplne nových možností virtuálnej zábavy.Spoločnosť UPC patrí medzi najväčších poskytovateľov TV, internetových a telefónnych služieb v Slovenskej republike. Pre svojich zákazníkov neustále skvalitňuje svoje služby, ktoré zahrnujú digitálnu a internetovú televíziu, vrátane bohatej ponuky HD programov, TV archívu, videotéky, širokopásmové internetové pripojenie a telefónne služby.Spoločnosť UPC v Slovenskej republike je súčasťou spoločnosti Liberty Global (NASDAQ: LBTYA, LBTYB, LBTYK) jedného z najväčších svetových poskytovateľov konvergovaných TV, širokopásmových a komunikačných služieb, pôsobiaceho pod značkami Virgin Media, Telenet a UPC v 7 európskych krajinách. Pre viac informácií o spoločnosti UPC v Slovenskej republike navštívte stránky www.upc.sk, viac informácií o Liberty Global nájdete na stránke www.libertyglobal.com Inzercia