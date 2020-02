Vlak narazil do medzimestského autobusu, hlásia zranených aj mŕtvych

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

28.2.2020 (Webnoviny.sk) - V južnom Pakistane v piatok na železničnom priecestí narazil vlak do medzimestského autobusu. Pri havárii, ktorá sa odohrala neďaleko mesta Rohrí, zahynulo najmenej štrnásť ľudí, ďalších osem osôb utrpelo zranenia a previezli ich do nemocnice, informoval predstaviteľ pakistanských železníc Tarík Koláčí.Vlak, ktorý narazil do autobusu, prepravoval cestujúcich medzi mestami Karáči a Láhaur. Zatiaľ nie je známe, čo bolo príčinou nešťastia, je však pravdepodobné, že šlo o nepozornosť šoféra autobusu.