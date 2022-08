Vlak uviazol v zajatí lesného požiaru, cestujúci v panike povyskakovali von a skončili s vážnymi popáleninami

Cestujúci spanikárili

V obkľúčení plameňov

17.8.2022 (Webnoviny.sk) - Viacero pasažierov vlaku utrpelo zranenia, z toho traja vážne, keď vyskočili z vlaku zasiahnutého lesným požiarom pri Castellóne v severovýchodnom Španielsku.Denník The Guardian informuje o 20 zranených, tlačová agentúra EFE uviedla, že zranenia utrpelo 10 ľudí. Dvoch ľudí s najvážnejšími popáleninami evakuovali vrtuľníkom, zatiaľ čo ďalších, medzi nimi aj zhruba 10-ročné dievča, vzali do neďalekých nemocníc. Podľa záchranných služieb je jednou z osôb s najhoršími popáleninami 58-ročná žena.Vlak so 48 pasažiermi v utorok smeroval zo Sagunta do Zaragozy, keď rušňovodič spozoroval oheň, zastavil a rozhodol sa zmeniť smer. Viacero pasažierov sa však zľaklo, že vlak začne horieť, spanikárilo, rozbilo okná a utieklo.„Keď videli, že sú obkľúčení ohňom, vrátili sa do vlaku a viacero z nich utrpelo popáleniny,“ povedal hovorca španielskeho železničného dopravcu Renfe.Prezident susednej provincie Valencia Ximo Puig uviedol, že oheň v Bejís sa v dôsledku vetra rozšíril a museli preň evakuovať viac ako tisíc ľudí. Dvaja hasiči utrpeli zranenia.Španielsko zažíva dlhú vlnu horúčav a vážne lesné požiare, ktoré zničili už desaťtisíce hektárov územia.