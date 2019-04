Vlaky minulý týždeň zrazili osem ľudí, prežil len jeden

Ilustračná fotografia. Foto: Ilustračné foto: TASR/Pavel Neubauer Foto: Ilustračné foto: TASR/Pavel Neubauer

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 15. apríla (TASR) - V druhom aprílovom týždni vlaky zrazili osem ľudí. V siedmich prípadoch išlo o smrteľné zrážky, z ktorých boli štyri samovraždy. TASR o tom informoval hovorca Železníc Slovenskej republiky (ŽSR) Michal Lukáč.Jedna z nehôd sa stala v úseku Košice – Kostoľany nad Hornádom – Ťahanovský tunel. Osobný vlak zrazil a usmrtil muža, ktorý sa pohyboval v priechodnom priereze traťovej koľaje. V úseku Svit – Štrba osobný vlak zrazil a usmrtil ženu ležiacu na koľaji. V dôsledku tejto nehody meškalo 15 vlakov. Podozrivú osobu so samovražednými úmyslami minulý týždeň nahlásili v úseku Bratislava-Nové Mesto – Kvetoslavov. Preto bola v danom úseku znížená rýchlosť vlakov a vlaky boli vyrozumené o zvýšenej opatrnosti, povedal hovorca.V nákladnej stanici Košice zaznamenali v priebehu troch dní krádež 22 kusov prepojok a transformátora. Neznámy páchateľ poškodil vo vestibule železničnej stanice Pezinok hlásič požiaru a automat na kávu. Rozbité lavičky vo vestibule nahlásili zase na stanici v Púchove. Vandali si podľa ŽSR často neuvedomujú, že svojím správaním môžu ohroziť bezpečnosť a plynulosť železničnej dopravy, svoje aj cudzie životy, informoval Lukáč.uviedol Lukáč.doplnil. Na železničných priecestiach označených dopravnou značkouje vodič povinný zastaviť vozidlo na takom mieste, z ktorého má náležitý rozhľad na trať, musí však dbať na to, aby vozidlo nezasahovalo do priechodného prierezu koľaje, kde by ho mohol zachytiť prechádzajúci vlak. Tieto ustanovenia sa vzťahujú aj na chodcov a cyklistov.Ak vozidlo uviazne na železničnom priecestí, treba podľa Lukáča zavolať číslo 112 a nahlásiť jedinečné identifikačné číslo priecestia (JIČ), umiestnené na zadnej strane výstražníkov alebo dopravného značenia.priblížil hovorca ŽSR.Ak sa vozidlo zastaví na priecestí, spustí sa svetelná výstraha a zatvoria sa závory, podľa neho treba spustené závory bez váhania preraziť, pretože zakrátko vojde na priecestie vlak alebo iné koľajové vozidlo, ktorého hmotnosť býva niekoľko stoviek ton, brzdná dráha stovky metrov a ktorého rušňovodič nemá vo väčšine prípadov žiadnu šancu pred prekážkou zastaviť.