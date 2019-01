Vlani sa na projekt Pripravený na prácu vyčerpalo 4,77 mil. eur

Na snímke pracovník v Tréningovej akadémii automobilky Jaguar Land Rover v závode pri Nitre. Foto: TASR/Henrich Mišovič Foto: TASR/Henrich Mišovič

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 30. januára (TASR) - V roku 2018 sa na realizáciu projektucelkovo vyčerpalo 4,77 milióna eur. Z toho 4,37 milióna eur (tzv. kurzovné) bolo uhradených externému poskytovateľovi zabezpečujúcemu realizáciu vzdelávacích programov a 402.769,43 eur bolo uhradených uchádzačom o zamestnanie (UoZ) (príspevky na cestovné a stravné). Vyplýva to z Informácie rezortu práce (MPSVR) k opatreniam na odstránenie bariér pre trvalo udržateľný rozvoj automobilového priemyslu na Slovensku, ktorou sa v stredu zaoberal a vzal na vedomie vládny kabinet.Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny v spolupráci s úradmi práce, sociálnych vecí a rodiny realizuje projektpodľa zákona o službách zamestnanosti v dvoch fázach.V rámci 1. fázy sa realizuje vzdelávací program Inkluzívne vzdelávanie, zameraný na zvýšenie kompetencií potrebných pre ľahšie umiestnenie účastníkov projektu v oblasti strojárskej a automobilovej výroby. Po absolvovaní Inkluzívneho vzdelávanie budú UoZ pripravení na pracovnú pozíciu operátor výroby. Do prvej fázy má byť postupne zaradených 20.000 uchádzačov o zamestnanie. Realizácia Inkluzívneho vzdelávania začala 28. mája 2018.Druhá fáza projektu bude zameraná na odborné vzdelávanie v akreditovaných vzdelávacích programoch (Mechatronik, Priemyselný mechanik, Nástrojár, Mechanik prípravkov, Elektrotechnik automatizačnej techniky, Auto-elektrikár, Auto-mechanik, Mechatronik v automobilovom priemysle, Pracovník logistiky a skladového hospodárstva, Operátor CNC strojov, Obrábač kovov, Strojný mechanik – zámočník a Pracovník automatizácie v strojárskej výrobe). Cieľovou skupinou budú vybraní účastníci z prvej fázy v celkovom počte 3100 UoZ.V roku 2018 bolo na vzdelávací program Inkluzívne vzdelávanie zaradených 5383 UoZ z toho bolo 1902 žien (35,33 %) a 3481 mužov (64,67 %). Vo veku od 30 do 49 rokov bolo 2627 UoZ (48,80 %), ktorí tvorili najvyšší podiel zo všetkých zúčastnených UoZ. Druhou najpočetnejšou skupinou boli UoZ vo veku 50 a viac rokov (19,38 %), v počte 1043 UoZ.