Kompetencie Slovenského národného strediska pre ĽP by sa mali upraviť

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 30. januára (TASR) - Právomoci Slovenského národného strediska pre ľudské práva by sa mali upraviť. Mení ich novela zákona o zriadení Slovenského národného strediska pre ľudské práva, ktorú parlament posunul v stredu do druhého čítania. "," píše sa v návrhu.Stredisko vykonáva všetky činnosti v rámci oblasti ľudských práv aj v oblasti týkajúcej sa ochrany a presadzovania zásady rovnakého zaobchádzania podľa antidiskriminačného zákona. Podľa novely má okrem iného predkladať vláde, parlamentu a orgánom verejnej správy nezávislé stanoviská, odporúčania a podnety na prijatie opatrení.uvádza ministerstvo spravodlivosti v materiáli.Stredisko má tiež dohliadať na implementáciu medzinárodných zmlúv o ľudských právach a základných slobodách, môže zároveň prispievať k správam SR o plnení úloh vyplývajúcich z medzinárodných zmlúv o ľudských právach a základných slobodách a z jej členstva v medzinárodných organizáciách. "vysvetľuje rezort.Novela ďalej výslovne stanovuje, že stredisko spolupracuje s domácimi aj zahraničnými inštitúciami pôsobiacimi v oblasti ľudských práv a v oblasti nediskriminácie. Okrem toho má každoročne do 31. mája predkladať Národnej rade SR správu o stave dodržiavania ľudských práv vrátane oblasti nediskriminácie na Slovensku, ktorú už stredisko každoročne vypracúva. Malo by ju zároveň zverejňovať na svojom webe.