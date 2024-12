Vlastizrada a hanba pre Slovensko. Liberáli chcú vysloviť nedôveru vláde po stretnutí Fica s Putinom

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Predseda vlády SR Robert Fico sa v nedeľu 22. decembra stretol v Moskve s ruským prezidentom Vladimirom Putinom. Premiér na sociálnej sieti uviedol, že jeho stretnutie bolo reakciou na ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, ktorý mu vo štvrtok na jeho osobnú otázku odpovedal, že je proti akémukoľvek tranzitu plynu cez Ukrajinu na naše územie.



Podľa premiéra Putin potvrdil pripravenosť Ruskej federácie dodávať zemný plyn na západ a na Slovensko. Slovenský predseda vlády však podotkol, že vzhľadom na postoj ukrajinského prezidenta po 1. januári 2025 prakticky nie je nemožné pokračovať v preprave ruského plynu cez Ukrajinu na Slovensko a na západ Európy.



„V dlhom rozhovore sme si s Vladimirom Putinom vymenili názory na vojenskú situáciu na Ukrajine, možnosti skorého mierového ukončenia vojny a na vzájomné vzťahy medzi Slovenskou republikou a Ruskou federáciou, ktoré mienim štandardizovať,“ dodal Fico. Premiér pripomenul, že naďalej presadzuje suverénnu politiku na všetky štyri svetové strany. „Najvyšší predstavitelia EÚ boli o mojej ceste a jej účele informovaní už v piatok,“ doplnil.



23.12.2024 -Strana Sloboda a Solidarita (SaS) považuje stretnutie Roberta Fica Vladimirom Putinom za vlastizradu. Aj preto navrhne opozičným kolegom, aby spoločne zvážili zvolanie mimoriadnej schôdze s jediným bodom programu, a to vyslovením nedôvery vláde Roberta Fica.„Robert Fico je vlastizradca. Nijako inak sa nedá nazvať jeho cesta do Moskvy, kde sa klania vrahovi a vojnovému zločincovi Vladimirovi Putinovi," uviedol predseda SaS Branislav Gröhling s tým, že Vladimir Putin má na svojich rukách krv stoviek tisíc nevinných obetí.„Rokovať o čomkoľvek s týmto človekom je zradou nielen voči našej krajine, ale aj voči našim spojencom z EÚ a NATO,“ dodal. Fico sa podľa strany SaS nespráva ako predseda suverénnej krajiny, ale ako kolaborant.„Naša krajina sa tak ocitá v medzinárodnej izolácii. Oprávnene sa tak môžeme pýtať, ako k nám budú pristupovať naši partneri v EÚ NATO . Fico v Moskve slúži ruskej propagande a robí nám hanbu. Aj preto navrhneme našim opozičným kolegom, aby sme sa rozprávali o tom, že hneď v novom roku pôjdeme do mimoriadnej schôdze s jediným bodom programu, a to vyslovením nedôvery vláde,“ uzavrel Gröhling.