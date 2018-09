Vlastníci môžu zmeniť pravidlá rozpočítavania tepla v bytovom dome

Ilustračné foto. Foto: TASR/Pavel Neubauer Foto: TASR/Pavel Neubauer

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 21. septembra (TASR) – Vlastníci bytov môžu využiť jesenné schôdze v bytových domoch na zmenu pravidiel rozpočítavania tepla. Ak sa na zmene dohodnú, po novom sa im náklady na teplo môžu rozpočítavať už od januára 2019.Najviac financií spojených s bývaním vynakladajú domácnosti na energie. Takmer polovicu z mesačného zálohového predpisu môže vlastník bytu zaplatiť za teplo a teplú vodu. Ak sa po ročnom vyúčtovaní pravidelne objavujú v niektorých bytoch vysoké nedoplatky a v iných neúmerné preplatky za teplo, dôvodom môže byť nevhodne zvolený pomer rozpočítavania nákladov na teplo.Vyhláška ministerstva hospodárstva č. 240/2016 Z. z. odporúča pre rozpočítavanie nákladov pomer 60 % pre základnú zložku a 40 % pre zložku spotrebnú. V domoch s nainštalovanými pomerovými rozdeľovačmi tepla (PRT) alebo určenými meradlami teda vlastníkom dovoľuje tento pomer upravovať, a to dokonca každý rok.Ideálny pomer nie je pre všetky objekty rovnaký, keďže v rôznych objektoch nie sú zabezpečené rovnaké podmienky.“ vysvetlila Sylvia Martinkovičová zo spoločnosti ista Slovakia.Prax ukáže, ako sa stanovený pomer v prvom zúčtovacom období po namontovaní meračov premietne na spotrebiteľskom správaní užívateľov bytov. To by mal byť základ pre rozhodovanie o pomere spotrebnej a základnej zložky pre ďalšie obdobie, dodala.V dome, kde je potrebné určiť pomer rozpočítania a vlastníci sa nedohodnú, alebo je hlasovanie neplatné, sa použije pomer podľa vyhlášky.Ista je jednou z popredných celosvetových spoločností v zvyšovaní energetickej efektívnosti v budovách.