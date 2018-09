Diaľničiari budú opravovať viaceré úseky na diaľnici D2

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Branislav Račko Foto: TASR - Branislav Račko

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 21. septembra (TASR) - Národná diaľničná spoločnosť (NDS) bude v nasledujúcich dňoch opravovať viaceré úseky diaľnice D2. Vodiči preto musia rátať s dopravnými obmedzeniami. TASR o tom informovali z NDS.Od soboty 22. septembra od 9.00 h do štvrtka 27. septembra do 19.00 h sa bude pracovať v úseku Malacky – Kúty (smer Brno) 14,500 - 13,858 km. Od 2. októbra od 9.00 h do 5. októbra do 19.00 h sa budú realizovať opravy v úseku Malacky - Lozorno (smer Bratislava) 31,543 - 32,350 km. Od 8. októbra od 9.00 h do 11. októbra 2018 do 19.00 h sa bude opravovať v úseku Malacky - Kúty (smer Brno) v 20,000 - 20,500 km.Na týchto úsekoch diaľnice sa vykoná výmena degradovaných vrstiev vozovky odfrézovaním a položením nových asfaltových vrstiev.