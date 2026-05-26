Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Utorok 26.5.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Dušan
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.


 Mobilná verzia




 24hod.sk    Šport

26. mája 2026

Vlastník Nottinghamu Forest čelí vyšetrovaniu pre bitku počas finále basketbalovej Euroligy



Evangelos Marinakis sa mal na VIP tribúne pobiť so synovcom gréckeho premiéra Kyriakosa Mitsotakisa. Grécka športová prokuratúra skúma, či vznesie obvinenia voči majiteľovi anglického futbalového ...



Zdieľať
26.5.2026 (SITA.sk) - Evangelos Marinakis sa mal na VIP tribúne pobiť so synovcom gréckeho premiéra Kyriakosa Mitsotakisa.


Grécka športová prokuratúra skúma, či vznesie obvinenia voči majiteľovi anglického futbalového klubu Nottingham Forest. Evangelos Marinakis bol totiž súčasťou bitky počas nedeľňajšieho finále basketbalovej Euroligy medzi Olympiakosom Pireus a Realom Madrid.

Podľa gréckej štátnej televízie ERT sa magnát v oblasti dopravy a médií údajne objavil na záberoch, kde sa stretáva s významným členom rodiny gréckeho premiéra Kyriakosa Mitsotakisa na VIP tribúne počas spomenutého basketbalového duelu, ktorý sa konal v Aténach.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem


Zábery ukazujú, ako Marinakis údajne udrel Mitsotakisovho synovca Grigorisa Dimitriadisa, ktorý na to odpovedal úderom, predtým než ich oboch rozdelili. V priebehu šarvátky došlo tiež k roztrhnutiu časti trička magnáta.

Športový prokurátor Aristides Koreas preto skúma, či obžalovať oboch mužov za incident. Grigoris Dimitriadis je bývalý blízky spolupracovník premiéra a v roku 2022 musel odstúpiť pre škandál s odpočúvaním, ktorý otriasol gréckou vládou. Marinakisove noviny kritizovali Dimitriadisa pre jeho úlohu v tejto afére.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem


Päťdesiatosemročný Evangelos Marinakis okrem Nottinghamu Forest vlastní aj futbalového klubu Olympiakos Piraeus v Grécku a Rio Ave v Portugalsku.

Je jedným z desiatok obvinených postavených pred súd v súvislosti so zabitím gréckeho policajta počas nepokojov, ktoré v roku 2023 mali vyvolať priaznivci Olympiakosu. Marinakis odmieta akúkoľvek vinu.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem


Futbalový klub Olympiakos označil vyšetrovanie za „nespravodlivé kolektívne cielenie na našich fanúšikov“ a za "kŕmené konkrétnymi politickými a obchodnými záujmami".



Zdroj: SITA.sk - Vlastník Nottinghamu Forest čelí vyšetrovaniu pre bitku počas finále basketbalovej Euroligy © SITA Všetky práva vyhradené.

   Tlač    Pošli



<< predchádzajúci článok
Ledecká má aj športovú lásku mimo snehu. Zúčastňuje sa na Pretekoch princezien vo Francúzsku

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 