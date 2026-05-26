Utorok 26.5.2026
Meniny má Dušan
26. mája 2026
Vlastník Nottinghamu Forest čelí vyšetrovaniu pre bitku počas finále basketbalovej Euroligy
Evangelos Marinakis sa mal na VIP tribúne pobiť so synovcom gréckeho premiéra Kyriakosa Mitsotakisa. Grécka športová prokuratúra skúma, či vznesie obvinenia voči majiteľovi anglického futbalového ...
26.5.2026 (SITA.sk) - Evangelos Marinakis sa mal na VIP tribúne pobiť so synovcom gréckeho premiéra Kyriakosa Mitsotakisa.
Grécka športová prokuratúra skúma, či vznesie obvinenia voči majiteľovi anglického futbalového klubu Nottingham Forest. Evangelos Marinakis bol totiž súčasťou bitky počas nedeľňajšieho finále basketbalovej Euroligy medzi Olympiakosom Pireus a Realom Madrid.
Podľa gréckej štátnej televízie ERT sa magnát v oblasti dopravy a médií údajne objavil na záberoch, kde sa stretáva s významným členom rodiny gréckeho premiéra Kyriakosa Mitsotakisa na VIP tribúne počas spomenutého basketbalového duelu, ktorý sa konal v Aténach.
Zábery ukazujú, ako Marinakis údajne udrel Mitsotakisovho synovca Grigorisa Dimitriadisa, ktorý na to odpovedal úderom, predtým než ich oboch rozdelili. V priebehu šarvátky došlo tiež k roztrhnutiu časti trička magnáta.
Športový prokurátor Aristides Koreas preto skúma, či obžalovať oboch mužov za incident. Grigoris Dimitriadis je bývalý blízky spolupracovník premiéra a v roku 2022 musel odstúpiť pre škandál s odpočúvaním, ktorý otriasol gréckou vládou. Marinakisove noviny kritizovali Dimitriadisa pre jeho úlohu v tejto afére.
Päťdesiatosemročný Evangelos Marinakis okrem Nottinghamu Forest vlastní aj futbalového klubu Olympiakos Piraeus v Grécku a Rio Ave v Portugalsku.
Je jedným z desiatok obvinených postavených pred súd v súvislosti so zabitím gréckeho policajta počas nepokojov, ktoré v roku 2023 mali vyvolať priaznivci Olympiakosu. Marinakis odmieta akúkoľvek vinu.
Futbalový klub Olympiakos označil vyšetrovanie za „nespravodlivé kolektívne cielenie na našich fanúšikov“ a za "kŕmené konkrétnymi politickými a obchodnými záujmami".
Zdroj: SITA.sk - Vlastník Nottinghamu Forest čelí vyšetrovaniu pre bitku počas finále basketbalovej Euroligy © SITA Všetky práva vyhradené.
