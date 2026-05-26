26. mája 2026

Ledecká má aj športovú lásku mimo snehu. Zúčastňuje sa na Pretekoch princezien vo Francúzsku


Tagy: Automobilový sektor Šoférovanie Staré auta Veteran

Kráľovná na snehu má rada rýchlosť a eleganciu aj pod kapotou auta. Ester Ledecká je viacnásobná olympijská víťazka v paralelnom obrovskom slalome v snoubordingu a senzačné zlato má aj zo super G v ...



26.5.2026 (SITA.sk) - Kráľovná na snehu má rada rýchlosť a eleganciu aj pod kapotou auta.


Ester Ledecká je viacnásobná olympijská víťazka v paralelnom obrovskom slalome v snoubordingu a senzačné zlato má aj zo super G v alpskom vydaní lyžovania.

Sympatická česká športovkyňa sa však venuje aj úplne inému druhu športu. Alebo je to skôr záľuba na vyplnenie času počas letných mesiacov?

Česko-talianska posádka


Ledecká je v týchto dňoch vo Francúzsku, kde sa zúčastňuje na Rallye des Princesses (Rallye Princezien), čo je ženská verzia obľúbených automobilových pretekov veteránov. Tridsaťjedenročná všestranná Češka šoféruje historický automobil značky Porsche spoločne s Taliankou Giuliou Candiagovou, s ktorou sa strieda za volantom na pretekoch naprieč Francúzskom.

Presnosť je dôležitá


Rallye des Princesses sa začala 23. mája v Paríži a do cieľa v Saint Tropez by sa malo doraziť 28. mája.

“Nie sú to klasické preteky na rýchlosť, ale dôležitá je pravidelnosť. Úlohou jednotlivých posádok je dodržať čo možno najpresnejšie stanovenú trasu a priemernú rýchlosť. Okrem riadenia teda zohráva podstatnú úlohu navigácia, koncentrácia a najmä zohratosť dvojice vodička – navigátorka,” napísal na vysvetlenie web iDnes.cz.


Splnený sen


Pre štvornásobnú víťazku pretekov Svetového pohár v alpskom lyžovaní ide o splnený sen. Preteky si chcela vyskúšať už pred niekoľkými rokmi, avšak zranenie jej to prekazilo.

“Už pred štyrmi rokmi som chcela súťažiť na týchto pretekoch, ale zlomená kľúčna kosť ma do Francúzska nepustila. Musela som sa vtedy odhlásiť,” uviedla Ledecká ešte na konci apríla.


