Stabilný rozvoj či podpora redakčnej kvality

Maroš Harvan sa stal novým generálnym riaditeľom

Spolupráca medzi ta3 a denníkom Pravda

30.6.2025 (SITA.sk) - Vlastník ta3 Blueberg Media je novým majiteľom vydavateľa denníka Pravda . Mediálna investičná skupina Blueberg Media mediálneho magnáta Michala Voráčka tak rozšírila svoje pôsobenie na slovenskom mediálnom trhu. Zmeny súčasne nastali aj vo vedení oboch médií.Po tom, čo sa v roku 2022 stala 100-percentným vlastníkom spravodajskej televízie ta3 prostredníctvom spoločnosti C.E.N. s. r. o, teraz získava aj vydavateľstvo OUR Media SR a. s., a teda vydavateľa denníka Pravda. Informovala o tom ta3.„Vstupom do vydavateľstva denníka Pravda nadväzujeme na našu dlhodobú stratégiu posilňovania nezávislých spravodajských médií v strednej Európe. Cieľom je zabezpečiť ich stabilný rozvoj, podporiť redakčnú kvalitu a vytvárať inovatívne platformy, ktoré reflektujú meniace sa potreby publika," uviedol zakladateľ a vlastník Blueberg Media Voráček.Novým generálnym riaditeľom televízie ta3 a predsedom predstavenstva OUR Media SR a. s. sa stal Maroš Havran . Je to bývalý novinár a moderátor, komunikačný manažér a mediálny konzultant, ktorý v minulosti spolupracoval na koncepte novej ta3. Posledný rok pôsobil v televízii ako externý konzultant. Ako prioritu si stanovil posilnenie redakčnej identity oboch značiek, dôraz chce pritom klásť na multiplatformovú digitálnu transformáciu a rozvoj nových obsahových formátov.„Televízia ta3 aj denník Pravda majú významné miesto v slovenskom mediálnom priestore. Mojou ambíciou je zabezpečiť ich redakčnú nezávislosť, profesionalitu a dôveryhodnosť, a zároveň ich pripraviť na výzvy dynamickej zmeny v mediálnej oblasti – vrátane adaptácie na meniace sa správanie publika, rozvoja nových formátov a zodpovedného využívania umelej inteligencie v mediálnej praxi," priblížil Havran.Súčasťou novej stratégie má byť aj užšia programová a obchodná spolupráca medzi televíziou ta3 a denníkom Pravda, a to v oblasti spoločných obsahových projektov, digitálnych produktov a obchodných riešení. Cieľom je posilniť synergie medzi televíznou značkou a spravodajským portálom a vytvoriť moderný mediálny ekosystém pre široké publikum.Ta3 informovala, že súčasný riaditeľ televízie Ján Svoboda bude pôsobiť v štruktúre Blueberg Media ako člen správnej rady. Bude sa venovať novým mediálnym akvizíciám a rozvojovým projektom skupiny.„Pod jeho vedením sa podarilo zásadne ekonomicky stabilizovať televíziu ta3, ktorá bola opakovane označená za najdôveryhodnejšiu mediálnu značku na Slovensku podľa Digital News Report Reuters Institute a University of Oxford," uzavrela ta3.